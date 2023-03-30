الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

قيمة إخراج الزكاة فى رمضان 2023 وموعد توزيعها

الزكاة
الزكاة

الزكاة تعني البركة والطهارة والصلاح والصفوة، وسميت بهذا الاسم لأنها تزيد المال الذي أخرج منها وتبارك فيه، وهي الركن الثالث من الإسلام، ولها فوائد عظيمة تعود بالنفع والفائدة على الفرد والمجتمع ككل، لكونها تقضي حاجة الفقراء، فلا يضطرون إلى إخراج أنفسهم للحصول على لقمة العيش.

الزكاة في رمضان 

مع مرور الأيام من شهر رمضان المبارك، يبحث الكثيرون عن موعد وقيمة إخراج زكاة الفطر التي تحددها دار الإفتاء المصرية كل عام، حتى يسددها المسلمون ويسقطوا عنهم الفريضة، وفي الوقت نفسه يؤدون ما عليهم ناحية الفقراء والمحتاجين في المجتمع.

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قيمة زكاة الفطر 2023

وحددت دار الإفتاء المصرية، قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1444 هجريًّا بقيمة 30 جنيهًا، كحدٍّ أدنى عن كل فرد، كما حدد قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعى مستمر ومعتبر بـ20 جنيهًا لهذا العام.

حساب قيمة زكاة الفطر

وعن كيفية حساب الزكاة وتقديرها، أوضحت دار الإفتاء المصرية  عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، وكتبت باللغة العامية لتوصيل الرسالة إلى عموم المصريين: «حسبناها على القمح اللي بيتعمل منه العيش اللي كل الناس في مصر بتاكله؛ لأن بيوت كتير مش بتاكل لا رز ولا تمر ولا زبيب، طيب سعر أردب القمح كام 1700 جنيه، والأردب فيه 150 كيلو، يبقى سعر الكيلو كام إحدى عشر جنيه وثلاثة وثلاثون قرشًا، طيب والزكاة أد إيه 2.5 كيلو، يبقى نضرب 2.6 كيلو * 11.33، يطلع الناتج 29.46، ودار الإفتاء قالت إنه 30 جنيهًا، و30 جنيهًا الحد الأدنى يعني طلع أكتر من 30 جنيهًا لو معاك ودخلك يسمح لك، بس اللي مش هيقدر فأقل حاجه يطلعها عن الفرد 30 جنيهًا».

وتابعت: «طيب أنا شايف إن 30 جنيهًا قليل مش هتعمل حاجة يبقى تطلع ما ترضاه نفسك وتحس إنه له قيمه لكن لا تقل عن 30 جنيهًا، ولا تلزم غيرك يطلع زيك لأن ممكن يكون غير قادر، وتخرج قبل صلاة العيد، ولو ملحقتش تطلعها ممكن تاخد برأي السادة الشافعية إنك ممكن تطلعها قبل غروب شمس يوم عيد الفطر».

موعد إخراج زكاة الفطر في رمضان 2023

عند الشافعية يجوز إخراج الزكاة من أول يوم من رمضان، وتجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين، لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: "كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين".

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