الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 7.. التفاصيل الكاملة

1000 حمد الله ع السلامة
1000 حمد الله ع السلامة

عرض مساء اليوم الحلقة السابعة من مسلسل "1000 حمدلله ع السلامة" والذي تخوض بطولته النجمة يسرا وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023 ويشاركها عدد كبير من النجوم ونرصد في السطور الآتية التفاصيل الكاملة للحلقة.

 

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 7

وشهد مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 7 العديد من الأحداث الكوميدية حول عائلة "سميحة" فور عودتهم من كندا والتي تجسد دورها النجمة يسرا وأبنائها "سماح" تجسد دورها الفنانة الشابة مايان السيد و"سامح" يجسد دوره الفنان الشاب آدم الشرقاوي حيث تبدأ الأحداث بسؤال الدكتورة سميحة لفوقية عن حقيبتها وتكتشف أنها فقدتها، تشتبك معها الدكتورة سميحة في مكتب الضابط حسام، تسقط الدكتورة سميحة و تغيب عن الوعي، يتشاجر أكرم مع فوقية بسبب "روسيتها" للدكتورة سميحة، تحاول سميحة افاقتها وتقترح "قبلة الحياة" وقبل أن تبدأ فوقية، تعود سميحة للوعي وتسأل ماذا حدث.


وضمن احداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 7 تعود سماح بصحبة علي لقسم الشرطة لتطلب من الضابط حسام رقم هاتف أكرم، تلتقي سماح بوالدتها في القسم و حكت لها رحلة بحثها عنها و عن سامح، تتعرف سماح على أكرم و فوقية التي تحتضنها بقوة كما يقوم كابتن فريق كرة الشوارع بمساعدة سامح للذهاب لقسم شرطة قسم النيل، يلتقي سامح بوالدته وسماح بقسم الشرطة ويخبرهم عن تجربة لعب الكرة في الشارع واكتسابه أصدقاء جدد.

 

تطلب سماح من والدتها الذهاب للمنزل ويتسائلون أين المنزل، تطلب سميحة من أكرم البحث عن شقة مناسبة وتمليه شروطها في طلب الشقة، وتطلب فوقية من مصطفى عبر الهاتف مسامحتها بعد تسببها في ضياع حقيبة الدكتورة سميحة ويطلب منها مصطفى ان تكف عن المشاكل، يطلب مصطفى من أكرم السماح للدكتورة سميحة الإقامة في شقته دون اخبارها انها شقة مصطفى.

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 7| سميحة تسخر من الشقة وتوافق مجبرة

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 7| سميحة تطلب من أكرم شقة إيجار

تابع احداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 7


يطلب أكرم، خلال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 7 من بواب عمارة مصطفى تجهيز الشقة وشراء بعض الطعام ووضعه في الثلاجة، تركب سماح وسامح وسميحة مع أكرم و فوقية في سيارته، يطلب من الدكتورة سميحة و أبنائها دفع السيارة حتى تدور، تندفع سيارة أكرم ولا يستطيع السيطرة عليها و يعودا للمنزل مصطفى سيراً على الإقدام، تتحدث فوقية مع سميحة بغضب، تشاهد سميحة الشقة و تشعر ببعض الاستقرار.

تتصل سماح بعلي وتطلب منه أن يسامحها لانها لم تلتفت له أثناء خروجها من القسم برفقة والدتها واخوها سامح و يؤكد لها انه عاملها باحترام ولا داعي للخجل، تعلق سميحة على ديكور الشقة وتؤكد أنها "ذوق بلدي".

تطلب سميحة من أكرم هواتف جديدة بها خط مصري، بينما أكرم لا يستطيع تمالك نفسة من شدة احتياجه للنوم، تتحدث فوقية عن سميحة مع مصطفى بشكل حميمي كونها تذكرها بنفسها وهي صغيرة و يحاول أكرم معها ان تنهي الحديث نظراً لارتفاع تكلفة المكالمة الدولية لكندا، يكرر مصطفى وصيته لاكرم وفوقية على الدكتورة سميحة وأبنائها، تغضب فوقية ويراضيها أكرم ويعدها بفسحة في الملاهي وتطلب منه بدلال "مبالغ به" ان تذهب لحديقة الأسماك. 

 

أبطال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة


"1000 حمد الله على السلامة" يشارك في بطولته مع النجمة الكبيرة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي ، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم،اوتاكا، مدير التصوير سامح الآمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار و إخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.

 

 

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