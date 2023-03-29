الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 7| سميحة تطلب من أكرم شقة إيجار

1000 حمد الله ع السلامة
1000 حمد الله ع السلامة

يعرض حاليا مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 7 من بطولة النجمة الكبيرة يسرا وعدد كبير من النجوم عبر قناة سي بي سي ومنصة واتش إت الرقمية كأول المسلسلات الحصرية التي تعرض خلال اليوم.

 

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 7

وشهد مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 7 طلب سميحة “يسرا” من أكرم “محمد ثروت” شقة إيجار للسكن فيها هي وأبنائها خلال الفترة القادمة فيقول لها إنه سيبحث عن شقة.

يتصل أكرم بشقيقه “مصطفى” الذي يقدم دوره الفنان بيومي فؤاد في كندا ويقول له أن يفتح لهم شقته الخاصة وأن لا يقول لهم أنها شقته، فيتصل أكرم ببواب العمارة ويطلب منه تجهيز الشقة للسكن وبعد موقف كوميدي يطلب أكرم من سميحة وأبناءها دفع السيارة حتى تعمل وحين تعمل يتركهم بحجة أنها لا يوجد بها فرامل ويذهب إلى الشقة الجديدة بينما تأتي لها سميحة وأولادها سيرا على الأقدام.

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 7| مشاجرة بين سميحة وفوقية

الحلقة 6 من «1000 حمد الله ع السلامة».. يسرا تواصل رحلة البحث عن أبنائها

أبطال مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة


يشارك في بطولة مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة مع النجمة يسرا عدد كبير من النجوم بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الشباب حرصت على تواجدهم معها في المسلسل الجديد ومن أبطال العمل شيماء سيف ومايان السيد ومحمد ثروت، والمخرج الشاب عمرو صلاح والمؤلف محمد ذوالفقار ليصبح المسلسل بالكامل شبابيا بالدرجة الأولى والمسلسل من إنتاج شركة العدل جروب بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.


 

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