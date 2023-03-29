الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

«الوزراء» يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة تحرير سيناء وعيد الفطر

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على عدة قرارات منها:

الموافقة مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 6.22 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الجبل الغربي بمركز أولاد عزاز - محافظة سوهاج، وذلك لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة الحمأة الناتجة من مياه الصرف، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

تخصيص وتسليم بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة، لاستخدامها فى المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما.

واعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) المتعلقة بطلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام حق الانتفاع في مبنى محطة التحلية بفندق الباتروس بمدينة شرم الشيخ بمساحة 277م2 للشركة المختصة بإدارة وتشغيل الفندق.

كما اعتمد مجلس نتيجة دراسة وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) المتعلقة بطلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام حق الانتفاع لمدة (50 عامًا) في قطعتي الأرض رقمي (243-244) بإجمالي مساحة 1600 م2 كائنتين بالمنطقة الحرفية بمدينة طور سيناء لصالح أحد المستثمرين؛ لإقامة توسعات لمصنع الطوب الأسمنتي الخاص به بالمنطقة، وهو ما يأتي في إطار توجه الدولة لدعم وتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالنظر لما يوفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، هذا إلى جانب العمل على تلبية المتطلبات من مواد البناء المستخدمة في إقامة توسعات في الرقعة السكنية بالمحافظة.

ووافق على تعاقد محافظة الجيزة مع تحالف "رينرجي جروب بارتنر Renergy Group Partners"؛ لتنفيذ مشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة ونقل ملكية "محطة تحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية" عند قدرة مركبة تبلغ 30 ميجاوات للربط على شبكة الجهد المتوسط.

ووافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبتي الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام ١٤٤٤ هجرية، وعيد تحرير سيناء الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢٣.

مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الأراضي المملوكة للدولة مياه الصرف البلازما

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