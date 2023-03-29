بعد نجاح "شكرًا من هنا لبكرة".. عمرو دياب يتصدر تريند تويتر بسبب إعلان مدينتي ( فيديو )

حققت أغنية "تعالى" للنجم عمرو دياب نجاحاً كبيراً منذ طرحها في اعلان مدينتي بشهر رمضان المبارك . وقدم الهضبة عمرو دياب أغنية "تعالى" بعد النجاح الهائل الذي حققه بأغنية شكرًا من هنا لـ بكرة لإحدى شركات الاتصالات.

وبعد طرح الإعلان بساعات تصدر تريند موقع تويتر، وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الإعلان بشكر كبير، كما تخطى حاجز الـ8 ملايين مشاهدة منذ طرحه على فيس بوك ويوتيوب.

وأشاد الجمهور العريض للهضبة عمرو دياب ورواد السوشيال ميديا بأغنية "تعالى مدينتي" ، كما أشادوا بجودة الاعلان وما تضمنه من استعراضات فنية مبهجة ومناظر من أرض الواقع لأهم معالم مدينتي – أحد مشروعات مجموعة طلعت مصطفى - مثل الأوبن آير مول ونادي مدينتي وغيرها.

وجائت كلمات الإعلان كالتالي: لما تفتح عينيك وتشوف كل الجمال دا قدامك بيناديك الدنيا دي النهاردة تقريبا بتهاديك باللي أنت حلمت بيه قرب مستني إيه، تعالى ما تيجي هنا تعالى خلينا نعيش سوا.

آخر أعمال عمرو دياب

وعلى جانب آخر، يعيش عمرو دياب حالة من النشاط على المستوى الفني، حيث طرح العديد من الأغاني التي حققت نجاحا كبيرا، من بينها أغنية تحمل اسم بطمن عليك، من تأليف وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد ابراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، بالإضافة إلى أغنية ما تيجي نفك والتي حققت نجاحا كبيرا منذ طرحها وتصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وهي من توزيع وسام عبد المنعم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، تسجيل أندرو داود وشيري شكري.