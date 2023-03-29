يترقب عشاق دراما رمضان موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 7، الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي ويقوم ببطولة الفنان خالد النبوي، حيث ستشهد أحداثًا مثيرة وجديدة في رحلة الإمام الشافعي إلى مصر وبحثه عن رسائل ومراسلات الليث بن سعد وإمام مالك.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 7

ومن المنتظر أن يشهد مسلسل رسالة الإمام الحلقة السابعة، أحداثًا مثيرة خلال تواجد الإمام الشافعي في مصر عقب توجهه إلى «تِنيّس»، في رحلة لطلب العلم بصحبة يوسف بن يحيى البويطي –الذي يقوم بأدائه التثيلي الفنان خالد أنور-، للبحث عن رسائل الليث بن سعد في أحداث الحلقة السادسة ويتوجه إلى تنيس في رحلة بحثه عن مراسلات الليث بن سعد والإمام مالك.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة السادسة

وشهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل رسالة الإمام، زيارة السيدة نفيسة أهل بيت الإمام الشافعي خلال سفره، وطلبت زوجة الشافعي المشورة منها حول ما يقلها على زوجها بسبب غيابه المتكرر طلبا للعلم وانشغاله الدائم بجمعه، وطمأنتها وقالت له إنه رجل يحمل في قلبه القرآن ولا خوف عليه.

كما شهدت الحلقة السادسة من مسلسل رسالة الإمام، مهاجمة عدد من الفرسان الإمام الشافعي وهو في طريقه إلى تنيس أثناء أداءه الصلاة وسط الصحراء، ويلحق به حراس الصحراء من الأحواف، ويظن الشافعي أن من هاجموه من قطاع الطرق لكن قائد الأحواف يقول له إن وقع خيولهم هى نفسها وقع خيول ابن الوالى، وهنا يصرّ على مرافقة الامام حتى يصل "تنيس" لخطورة الطريق.

ويعد الإمام الشافعي، أحد أشهر علماء الفقه والتفسير، هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، وقضى أخر سنوات حياته في ظل المتغيرات التي شهدتها مصر منذ أكثر من ألف عام، حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 7

ويذاع مسلسل رسالة الإمام الحلقة السابعة، على منصة Watch ITوعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.

قصة مسلسل الإمام الشافعي

وتدور أحداث مسلسل «رسالة الإمام»، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر لهذه العقبات، وفي الوقت ذاته يعيد الإمام استكشاف حياته وماضيه، ليدرك أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرًا محمودًا.

المسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".