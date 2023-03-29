الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الثقافة

«رسالة الإمام».. 5 صور من قبة وضريح ثالث الأئمة فى مصر

قبة وضريح الإمام
قبة وضريح الإمام الشافعي

أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطَّلِبيّ القرشيّ (150-204 هـ/767-820 م) هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، ومؤسس علم أصول الفقه وهو أيضًا إمام في علم التفسير وعلم الحديث وفي مصر سنة 204 هجرياً بعد مجيئه إليها من بغداد بخمس سنوات 199 هجرياً والذى يعرض عن سيرته مسلسل "سيرة الإمام" خلال شهر رمضان.

 

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وشيد قبة وضريح الإمام الشافعي بالقاهرة السلطان الكامل الأيوبي عام 1211 م فوق قبر الإمام الشافعي مؤسس المذهب الشافعي ولم يبق منه، الآن، إلا الضريح الخشبي المحفور ذو الرسوم الرائعة، ويعد هذا الضريح المغطى بقبة خشبية مزدوجة من أعظم مباني العصور الوسطى وأجملها زخرفة.

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ضريح الإمام الشافعي يعد من أكبر أضرحة مصر على الإطلاق فهو يتكون من مساحة مربعة طول ضلعها من الداخل 15م وله جدران سميكة جدا مما يؤهلها لحمل قبة ضخمة.

رسالة الإمام.. محطات في حياة الشافعي (بروفايل) | المصري اليوم

التراكيب الخشبية داخل الضريح يوجد داخل الضريح عدد 4 تركيبات خشبية هى: الامام الشافعي - أم السلطان الكامل - السلطان الكامل الأيوبي - أسرة عبد الحكم وهي الاسرة التي استضافت الامام الشافعي.

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وتعد تركيبة الإمام الشافعي أهم هذه التراكيب ويعتبر هذا التابوت الوحيد الذي تبقى من عمارة صلاح الدين الايوبي لتربة الامام الشافعي، وشكله مستطيل وله غطاء هرمي حافل بالنقوش الكتابية. يوجد بمقدمة التركيبة الخشبية كتابة بالخط الكوفي نصها: بسم الله الرحمن الرحيم وان ليس للإنسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى هذا قبر الفقيه الامام ابى عبد الله محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبد يزيد بن الهاشم بن المطلب بن عبد مناف.

 

وولد الإمام سنة خمسين ومئة وعاش إلى سنة أربع ومائتين ومات يوم الجمعة آخر يوم من رجب من السنة المذكورة ودفن من يومه بعد العصر.

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أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي مؤسس علم أصول الفقه شهر رمضان المبارك السلطان الكامل الايوبي الخط الكوفي

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بعد الفاصل

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