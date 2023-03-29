الأربعاء 29 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف ونقلهم للمشرحة

سيارة
سيارة

لقي3 أشخاص مصرعهم، اليوم الأربعاء في حادث تصادم نقل « تريلا» مع دراجتين بخاريتين أمام مدخل المدينة الصناعية ببنى سويف وتم نقلهم إلى مشرحة المستشفى.

تلقي اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم نقل « تريلا» مع دراجتين بخاريتين أمام مدخل المدينة الصناعية مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلي مشرحة المستشفى.

وعلى الفور انتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف إلي محل الواقعة وتبين أن الجثث لثلاثة أشخاص وهم  سيد محمد فؤاد، 35 سنة، ومقيم بشارع شافعي بمدينة بني سويف محمد سيد عبد الحميد، 46 سنة، ومقيم بقرية الشناوية حمدى عبد العظيم عبد العظيم، 50 سنة ومقيم بقرية بني هارون التابعة لمركز بني سويف.

تم نقل الجثث الثلاثة إلي مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وضبط السائق المتسبب في الواقعة.

 

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وائل لطفي

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