محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي بحضور حنان مجدي، نائب المحافظ، وسيد محمود، سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس.

وتم عرض الموقف المالي لموازنة الصندوق، وأسفر الاجتماع عن عدد من القرارات جاء أهمها:

- رفع مساحات الأراضي الفضاء بنطاق المحافظة على الخريطة الجغرافية؛ لتحديد المساحات القابلة للاستثمار.

- إنذار المتقاعسين عن سداد مستحقات الصندوق (الشركات والأفراد) وغير الملتزمين بالبرنامج الزمني لجدولة المديونيات، لتفادي تنفيذ إجراءات الحجز الإداري.

- السماح للمشروعات الزراعية بتحويل نشاطها للانضمام للمبادرات الزراعية ( نخيل - تين شوكي - نباتات طبية) والاستفادة من فترة السماح مع الإبقاء على القيمة الإيجارية.

- تشكيل لجنة لتحديد قيمة الأراضي المُخصصة لإقامة حظائر ماشية خارج الكتل السكنية واستكمال نقل الحظائر الموجودة داخل المناطق السكنية.

- استمرار العمل بمبادرة تخفيض نسبة ١٠ ٪ من المديونيات الخاصة بالمستثمرين في حال السداد بالعملة الصعبة وذلك حتى بداية شهر يوليو القادم.

- سحب الأراضي غير المُستغلة من المشروعات غير الجادة وإعادة طرحها للراغبين في الاستثمار.

- تحصيل مستحقات الدولة على الأراضي المستغلة بطرق غير قانونية من تاريخ بداية التعامل عليها وفقًا لتقرير رصد التعامل من المتغيرات المكانية.