الأربعاء 29 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي بحضور حنان مجدي، نائب المحافظ، وسيد محمود، سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس.

وتم عرض الموقف المالي لموازنة الصندوق، وأسفر الاجتماع عن عدد من القرارات جاء أهمها:

- رفع مساحات الأراضي الفضاء بنطاق المحافظة على الخريطة الجغرافية؛ لتحديد المساحات القابلة للاستثمار.

- إنذار المتقاعسين عن سداد مستحقات الصندوق (الشركات والأفراد) وغير الملتزمين بالبرنامج الزمني لجدولة المديونيات، لتفادي تنفيذ إجراءات الحجز الإداري.

- السماح للمشروعات الزراعية بتحويل نشاطها للانضمام للمبادرات الزراعية ( نخيل - تين شوكي - نباتات طبية) والاستفادة من فترة السماح مع الإبقاء على القيمة الإيجارية.

- تشكيل لجنة لتحديد قيمة الأراضي المُخصصة لإقامة حظائر ماشية خارج الكتل السكنية واستكمال نقل الحظائر الموجودة داخل المناطق السكنية.

- استمرار العمل بمبادرة تخفيض نسبة ١٠ ٪ من المديونيات الخاصة بالمستثمرين في حال السداد بالعملة الصعبة وذلك حتى بداية شهر يوليو القادم.

- سحب الأراضي غير المُستغلة من المشروعات غير الجادة وإعادة طرحها للراغبين في الاستثمار.

- تحصيل مستحقات الدولة على الأراضي المستغلة بطرق غير قانونية من تاريخ بداية التعامل عليها وفقًا لتقرير رصد التعامل من المتغيرات المكانية.

محافظ الوادي الجديد اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي رفع مساحات الأراضي الفضاء الخريطة الجغرافية السماح للمشروعات الزراعية تشكيل لجنة لتحديد قيمة الأراضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

الكرواتى كريشمير ريزتش يكشف حقيقة توليه تدريب الزمالك (خاص)

علاقات غير شرعية.. نهايات مأساوية لقصص «العشق الحرام» في رمضان

سهم «المصرية للاتصالات» يستقبل تعيين رئيس تنفيذي جديد بصعود بنسبة 7%

هبوط أسعار الذهب بسبب ضغط سلبي من ارتفاع عائد السندات الأمريكية

فحص 88 حالة فى قافلة طبية استهدفت 8 قرى بأسوان

خالد يوسف: «سره الباتع» يؤكد فكرة الوطنية وغرس الانتماء الحقيقى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

«شنودة» طفل مصرى.. قبل أى شىء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

محمد المعتصم

اللابدين فى الدرة

منى رجب

رسالة الإمام.. دعوة لمكارم الأخلاق والتدين الوسطى وعشق مصر

ماجد حبته

هاريس فى القارة السمراء

بسنت حسن

أنا امرأة

جمال رشدي

تخاريف المرشح الماسونى

محمد رفعت

بين كتف بكتف وإفطار العائلة الواحدة!

صور

إفطار الوافدين بالمسجد الأزهر

دورات رمضانية فى مراكز الشباب بالعياط

إقبال المصريين على شراء الحلويات فى رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يوجه حكومته بعدم الحديث حول الخلاف مع الإدارة الأمريكية وبايدن

الخارجية الفلسطينية تحذر من إطلاق يد بن جفير ضد الفلسطينيين

الرئاسة الفلسطينية: اقتحام الأقصى وجرائم المستوطنين لن تؤدى إلى استقرار