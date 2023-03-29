الأربعاء 29 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الإسكندرية تشارك في احتفالية ذكرى تأسيس الجامع الأزهر

احتفالية الأزهر الشريف
احتفالية الأزهر الشريف بمكتبة الإسكندرية

أناب اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، اللواء خالد جمعة، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، لحضور فعاليات الاحتفال بمرور 1083 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر الشريف، والتي توافق يوم السابع من شهر رمضان المعظم من كل عام.

وفي كلمته التي ألقاها نيابة عن المحافظ، أكد «جمعة»، أن الجامع الأزهر الشريف له مكانة في قلوب كل المصريين والعالمين العربي والإسلامي فهو  قلعة العلم ومنارة الوسطية والاعتدال، ومنارة الإسلام الشامخة.

جدير بالذكر أن جامع الأزهر الشريف هو من أقدم المساجد في العالم العربي والإسلامي، وتتبعه جامعة الأزهر التي يأتيها طلاب العلم من جميع أنحاء العالم، ويتلقون على يد علمائها علوم الدين والدنيا، فيخرجون منه سفراء ينشرون رسالة الإسلام السمحة في كل أرجاء الدنيا.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، وشيوخ وعلماء الأزهر الشريف، والأوقاف بالإسكندرية.

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محافظة الاسكندرية تأسيس الجامع الأزهر شهر رمضان المعظم قلعة العلم ومنارة الوسيطة جامعة الأزهر مكتبة الاسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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