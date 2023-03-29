دورة رمضانية وأنشطة فنية بمراكز الشباب في الإسكندرية

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، تنفيذ الدورة الرمضانية وتدريبات الألعاب الرياضية المختلفة بمراكز الشباب والرياضة خلال شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالعمل على تكثيف الأنشطة الرياضية للطلائع والشباب السكندري من خلال الدورات الرمضانية، والتدريبات الرياضية والأنشطة الفنية، الكشفية، الثقافية، والعلمية، داخل مراكز الشباب خلال الشهر المعظم.

وأكدت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أن الهدف من الأنشطة، هو قيام مراكز الشباب بدورها، وجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة بها خلال شهر رمضان، وذلك تماشيًا مع استراتيجية بناء الإنسان المصري وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتضمنت التدريبات، مدرسة كرة القدم، وتدريبات الجمباز، والمصارعة بعدد 285 مستفيدًا بمركز شباب الناصرية التابع لفرع شباب العامرية، ومركز شباب السيوف، ومركز شباب فضالي، بالإضافة إلى تدريبات الكاراتيه والملاكمة، والدورة الرمضانية، وغيرها من الأنشطة الرياضية بداخل جميع المراكز الشبابية.

كما تضمنت الأنشطة فيديوهات يتم بثها عبر الصفحة الرسمية لمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تتضمن معلومة دينية يلقيها واعظ بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وفيديوهات ترفيهية فزورة في شعر بجانب الأكلات الرمضانية بعنوان أكلة هنية وذلك ضمن خطة الأنشطة بشهر رمضان المبارك.

وأشارت مديرية الشباب والرياضة إلى أن الحفاظ على النشاط البدني هو جزء أساسي من الحياة وهو مهم للغاية لصحتك العامة فينصح بممارسة التمارين في شهر رمضان، حيث أن فوائد ممارسة الرياضة في رمضان هامة جدًا للصحة، منها تقوية الجهاز المناعي، وتقوية عضلة القلب والرئة، ومنع زيادة الوزن وتعمل على تنشيط الدورة الدموية والتغلب علي الخمول والكسل والتخلص من الطاقة السلبية.

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