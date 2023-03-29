الأربعاء 29 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على المتهمين بقتل سائق فى الإسماعيلية

القبض
القبض

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة سائق توك توك بمركز فايد.

اللواء مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الاسماعيلية، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب ملقاة في أرض زراعية بالقرب من مرور فايد بمحافظة الإسماعيلية.

بالتزامن مع العثور ورد لمركز فايد بمديرية أمن الإسماعيلية من أحد الأشخاص بغياب نجله "سائق توك توك كائن بدائرة المركز" عقب خروجه من منزله.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء مدير مباحث الإسماعيلية ضم ضباط إدارة البحث الجنائي وضباط مباحث مركز شرطة فايد. 

أوكل لفريق البحث الوصول لهوية الجثة المعثور عليها وكشف ظروف وملابسات الواقعة والقبض على مرتكبيها، توصلت تحريات فريق البحث إلى أن الجثة لشاب سائق توك توك مبلغ بغيابه.

كما توصلت تحريات فريق البحث إلى أن وراء واقعة غياب المذكور "شخصان - مقيمان بدائرة مركز فايد".

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين أمكن ضبطهما، وبمواجهتها قررا باستدراج المجني عليه بقصد سرقة التوك توك الخاص به عن طريق الاتصال به، وطلبوا توصيلهما وتصفية حساب بينهما وبين المجني عليه، ولدى وصول المجني عليه لتوصيلهم قاما بالتعدي عليه بالضرب وخنقه.

واستوليا منه على مبلغ مالي كان بحوزته، ثم قاما بإخفاء الجثة بدفنها بمزرعة مانجو محل الواقعة وبعدها قاما بالاستيلاء على المركبة وقاموا ببيعها لآخر، وأرشدوا عن مكان بيعها.

تحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق. 

مديرية أمن الاسماعيلية كشف ملابسات العثور سائق توك توك

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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