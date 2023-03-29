الرئيس العراقى: الدول المشاركة بمؤتمر المياه أبدت اهتمامًا ملموسًا بمساعدة العراق

أكد رئيس العراق عبداللطيف جمال رشيد، اليوم، أن الدول المشاركة بمؤتمر المياه أبدت اهتمامًا ملموسًا بمساعدة العراق.

وذكر بيان للرئاسة العراقية، أن جمال رشيد استقبل اليوم في قصر بغداد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، مبينًا أن اللقاء بحث آخر التطورات على الساحة الأمنية، والتأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار لضمان سلامة المواطنين ودعم عجلة التقدم الاقتصادي في البلاد.

وأضاف البيان، أنه جرى خلال اللقاء أيضًا بحث عودة النازحين إلى مناطق سكناهم، وحسم هذا الملف الإنساني بتأهيل مناطقهم وإعادة إعمار البنى التحتية.

واستعرض الرئيس العراقي مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه وما يشكله من أهمية كبرى في معالجة أزمة المياه العالمية وإيجاد الحلول الجذرية لها، مؤكدًا أن الأمم المتحدة والدول المشاركة أبدت اهتمامًا ملموسًا بمساعدة العراق في حل المشاكل المائية.

من جانبه، استعرض مستشار الأمن القومي المستجدات الأمنية في البلاد والخطط الموضوعة لترسيخ الأمن والاستقرار والحفاظ على أمن المواطنين، لافتًا إلى أهمية تكثيف العمل الأمني والاستخباري في مراقبة الحدود وبذل الجهود للحفاظ على أمن ومصالح الشعب والبلاد.

وكشف الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، عن حجم الأزمة المائية التي تعيشها البلاد وتفاقم شدتها بما يهدد الأمن الغذائي.

وقال رشيد، خلال كلمة ألقاها بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه بنيويورك، إن العراق يواجه أزمة مياه غير مسبوقة، وهي تشكل تهديدًا كبيرًا للأمن الغذائي وتتسبب فى النزوح.

وأضاف رشيد، أن نقص المياه يشكل مخاطر كبيرة على نظام الأغذية الزراعية والنظام البيئي والاستقرار الاجتماعي بالعراق، لافتًا إلى أن هنالك حاجة ماسة لإيجاد حلول مستدامة لأزمة المياه، مشيرًا إلى أن "نهري دجلة والفرات يعدان شريان الحياة للعراق والأهوار هي جزء حيوي من الحضارة الإنسانية".

ويعيش العراق منذ سنوات عديدة أزمة مياه آخذة بالتصاعد عامًا بعد آخر، مما تسببت بهلاك آلاف الدوانم الزراعية واتساع رقع التصحر في البلاد مما ينذر بمخاطر بيئية كارثية.