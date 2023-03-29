الأربعاء 29 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط كمية من الحشيش والآيس فى القاهرة

حشيش
حشيش

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من شن حملات موسعة لضبط الخارجين عن القانون وتجار المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية، حيث تم ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القليوبية، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته طبنجة، عدد من الطلقات، كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت كيلو جرام، كمية من مادة الآيس المخدر وزنت كيلو جرام، ميزان حساس.

ونجحت الجهود في ضبط شخصين مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس، حال تواجدهما بمحل سكنهما، وبحوزتهما كمية من الإستروكس المخدر وزنت 5 كيلو جرام ، مبلغ مالى، 3 هواتف محمولة.

وضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزتهما كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 3 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتفين محمول.

وأسفرت الجهود عن ضبط شخصين مقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 2 كيلو جرام، فرد خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار، سلاح أبيض "مطواة" ، مبلغ مالى ، 3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح بقصد حماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

حملات ضبط لمواد المخدرة تجار الأجهزة الأمنية الحشيش المخدر

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

علاقات غير شرعية.. نهايات مأساوية لقصص «العشق الحرام» في رمضان

الزمالك ينصب شباكه على اكتشاف فيتوريا للتعاقد معه (خاص)

النيابة تأمر بتسليم الطفل شنودة للأم التى عثرت عليه

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 29-3-2023

سعر جرام الفضة اليوم الأربعاء 29-3-2023

حبس متهمين بترويج الأقراص المخدرة على تيليجرام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

"شنودة" طفل مصرى.. قبل أى شيء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

محمد المعتصم

اللابدين فى الدرة

منى رجب

رسالة الإمام.. دعوة لمكارم الأخلاق والتدين الوسطى وعشق مصر

ماجد حبته

هاريس فى القارة السمراء

بسنت حسن

أنا امرأة

جمال رشدي

تخاريف المرشح الماسونى

محمد رفعت

بين كتف بكتف وإفطار العائلة الواحدة!

صور

إفطار الوافدين بالمسجد الأزهر

دورات رمضانية فى مراكز الشباب بالعياط

إقبال المصريين على شراء الحلويات فى رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

بعد 48 ساعة على إقالته.. فرص عودة وزير الجيش الإسرائيلى إلى منصبه

بريتيش بتروليوم وأدنوك تعرضان شراء 50% من الإسرائيلية نيو ميد إنرجي

فرنسا: نتابع بقلق التطورات الخاصة بالتعديلات القضائية فى إسرائيل