الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فى ليالى الاوبرا الرمضانية..

الحلو وريهام عبد الحكيم ضيفا نويرة على المسرح الكبير.. وأيامنا الحلوة على المكشوف.. الأحد

محمد الحلو
محمد الحلو

ضمن الليالى الرمضانية المميزة التى تنظمها دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر يقام حفلين فى التاسعة والنصف مساء الأحد 2 إبريل.

فعلى المسرح الكبير تقدم فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية حفلا بقيادة المايسترو أحمد عامر ومشاركة الفنان الكبير محمد الحلو والنجمة ريهام عبد الحكيم يتضمن مجموعة من أشهر الأعمال الغنائية الدرامية الخاصة بتترات المسلسلات الشهيرة التى تم عرضها خلال شهر رمضان منها آه يا زمن، ليالي الحلمية، حياة الجوهري، زيزينيا، بوابة المتولي، أم كلثوم، الحسن البصري، خاتم سليمان، هي ودافنشي، الأسطورة.

أداء كلا من النجوم وليد حيدر، أميرة أحمد، سمية وجدي، أحمد عفت، محمد حسن، عمرو صفاء، مؤمن خليل ومصطفى النجدي.

وعلى المسرح المكشوف تستعيد فرقة أيامنا الحلوة بقيادة المايسترو محمد عثمان ذكريات عدد من المؤلفات الغنائية التى اشتهرت خلال فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضى وتشمل تترات المسلسلات والفوازير، بالإضافة إلى مختارات من أعمال الموسيقى العربية لكبار المطربين.

الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر 2 ابريل الفنان الكبير محمد الحلو الليالي الرمضانية المسرح المكشوف الموسيقى العربية

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بعد الفاصل

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