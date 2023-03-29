محافظ أسيوط يتابع فتح معارض ومنافذ السلع الغذائية

ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لشهر مارس لمناقشة العديد من القضايا والملفات المهمة في ضوء تنفيذ توجيهات اجتماع مجلس المحافظين الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والخاصة بمتابعة فتح معارض ومنافذ السلع الغذائية ومتابعة تطبيق قانون المحال العامة وتحصيل مستحقات الدولة وتعظيم الإيرادات.

وذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ واللواء علاء بدران، سكرتير عام المحافظة، وعدلي أبوعقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة.

ورحب محافظ أسيوط بجميع الحضور مقدمًا الشكر إلي رؤساء المراكز والمدن ومديري الهيئات والشركات والمديريات الخدمية بالمحافظة علي ما تم تحقيقه على أرض الواقع خلال الفترة الماضية وعلى المجهودات المبذولة في فتح معارض أهلاً رمضان والمنافذ الثابتة والمتحركة التي تستهدف القرى الأكثر احتياجًا لتوفير السلع الغذائية واللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عنهم.

واستهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بالتوسع في فتح معارض ومنافذ أهلا رمضان ومتابعة تنفيذ تلك المعارض للتأكد من تلبيتها لاحتياجات المواطنين وتوفر كافة السلع الضرورية من "سكر وأرز ومكرونة وزيوت وشاى ولحوم ودواجن" بأسعار مخفضة للمواطنين فضلًا عن تكثيف الحملات على الأسواق والتعامل بمنتهى الحسم مع أية محاولة لإخفاء السلع والتعامل الفورى مع أية محاولة للتخزين أو إحتكار السلع ومصادرتها فورًا مشددًا على والتحفظ على السلع التي يتم إخفائها والمخزنة بصورة مقصودة بالمخازن لإحداث إرباك بالأسواق وخاصة السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين اليومية بصورة مباشرة وبيعها في منافذ المحافظة بأسعار مخفضة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية مطالبًا بالتنسيق بين كافة الأجهزة والغرف التجارية والتموين والشركة المصرية لتجارة الجملة لتوفير السلع بصورة مستمرة ولائقة للمواطنين والعمل على إتاحة كل أنواع السلع بالمتاجر.

كما وجه المحافظ بتكثيف الحملات والمتابعة الميدانية المستمرة للتأكد من تطبيق قانون المحال العامة وترخيص المحلات وفقًا للقانون واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتقديم التسهيلات اللازمة وتبسيط الإجراءات المقدمة للمواطنين من خلال وحدات إصدار التراخيص بالمراكز التكنولوجية مكلفًا بسرعة الانتهاء من حصر المحال المرخصة وغير المرخصة بنطاق المحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقانون الجديد فضلا عن تحصيل مستحقات الدولة وتعظيم الإيرادات وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة من خلال تكثيف جهود تطوير المشروعات التابعة للمحافظ وحسن استغلال الأصول المملوكة للمحافظة وتنميتها وتنظيم العمل بمنظومة الاعلانات بالمحافظة والمتابعة المستمرة للإعلانات بالشوارع والميادين وإزالة المخالف منها حفاظًا على حق الدولة فضلًا عن تكثيف جهود التوعية بخطورة مشكلة الزيادة السكانية وتنفيذ برامج تنظيم الاسرة ورفع الوعي المجتمعي بأهمية تلك الخدمات في الحفاظ على صحة الطفل والأم والأسرة مطالبًا وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع مسئولي المجلس القومي للسكان ووحدة السكان بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء والقرى لتقديم التسهيلات ومتابعة أعمال الحملة بالتعاون مع الإدارات الصحية وتقديم كافة أوجه الدعم لها.

كما تم خلال الجلسة التصديق على محضر الجلسة السابقة واستعراض محضر الجلسة الحالية وما يستجد بها من أعمال لأخذ موافقة المجلس التنفيذي عليها.

ووجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة بالمراكز والأحياء وسرعة نهو الأعمال بمسار محطات رحلة العائلة المقدسة بمركزي أسيوط والقوصية وحي غرب ورفع كل الإشغالات وأكوام وتجمعات القمامة بالتنسيق مع وحدة الانقاذ السريع واستخدام معدات الحملات الميكانيكية ومعدات الكنس الآلي وشفط الأتربة لإضفاء المظهر الحضارى على الشوارع والميادين.

إجتماع المجلس التنفيذي

إجتماع المجلس التنفيذي

إجتماع المجلس التنفيذي

إجتماع المجلس التنفيذي

إجتماع المجلس التنفيذي

إجتماع المجلس التنفيذي

إجتماع المجلس التنفيذي