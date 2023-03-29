الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إحصائية رسمية صادمة: 30% من الشباب يؤيدون ضرب الزوجة

ضرب الزوجة
ضرب الزوجة

كشفت إحصائية رسمية حديثة عن مؤشرات صادمة حول اتجاهات الشباب نحو ضرب الزوجة فى ريف وحضر الجمهورية، وذلك ضمن نتائج مسح «صحة الأسرة المصرية»، الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتشير البيانات إلى أن حوالى ربع الشباب الذين لم يسبق لهم الزواج فى العمر 15- 29 سنة يوافقون على ضرب الزوج لزوجته لسبب واحد على الأقل، مع ارتفاع نسبة الموافقة بين الذكور إلى 30% وهو ما يقرب من 3 أضعاف نسبة الموافقة بين الإناث 11%، وتشير البيانات أيضًا إلى أن الشباب من ذكور وإناث فى الريف يميلون بشكل أكبر من الحضر للموافقة على أن للزوج مبررًا لضرب أو عقاب زوجته لسبب واحد على الأقل بنسبة 25% مقابل 18% على الترتيب.

كذلك وجد أن الفئات فى المستوى الأدنى من الثروة تميل أكثر إلى الموافقة على أن للزوج مبررًا لضرب أو عقاب زوجته لسبب واحد على الأقل، فحوالى ثلث الشباب فى المستوى الأدنى لمؤشر الثروة يوافقون على أن هناك مبررًا للزوج لضرب الزوجة، وهو ثلاثة أضعاف النسبة بين الشباب فى أعلى مستوى لمؤشر الثروة.

وتتعدد مبررات ضرب أو عقاب الزوجة من وجهة نظر الذكور– عينة المسح- بين إهمال الأطفال فى المرتبة الأولى بنسبة 23.5%، يليها الخروج بدون إذنه بنسبة 20.4%، رفض ممارسة الجنس 7.4%، مجادلة الزوج 3.3%، وحرق الطعام 2.8%.

أما عن التعرض للعنف الجسدى، فأظهرت نتائج المسح أن نسبة تعرض الإناث للعنف أكبر من نسبة تعرض الذكور وبخاصة فى فئة العمر 15- 19 بنسبة 14% إناث مقابل 11% ذكور، وكذا بالنسبة لفئة العمر "20- 24"، حيث تصل النسبة إلى 13% للإناث مقابل 9% للذكور، وقد لوحظ أن نسبة تعرض الإناث للعنف فى الريف 14%، وترتفع بشكل ملحوظ عن نسبة تعرض الذكور الشباب 8%.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ضرب الزوجة ريف إهمال الأطفال العنف الجسدي مسح صحة الاسرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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