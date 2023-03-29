الأربعاء 29 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

4 مصابين فى حادث تصادم سيارتين بالشرقية

حادث تصادم سيارتين
حادث تصادم سيارتين

أصيب 4 أشخاص بسحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارتي ميكروباص، طريق المجاورة 36 بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية.


البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود حادث تصادم سيارتين ميكروباص طريق المجاورة 36 نطاق مدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 4 بإصابات متنوعة.

تم الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.

إصابات متنوعة العاشر من رمضان محافظة الشرقية الحركة المرورية

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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