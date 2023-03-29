برلمانى: تطوير الموانئ المصرية يدعم الاقتصاد الوطنى

أشاد الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، بمتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمستجدات تطوير الموانئ المصرية وفي مقدمتها ميناء السلوم البري الذي يمثل شريان حياة في غرب مصر من خلال تيسير حركة السفر والتنقل من وإلى ليبيا، فضلًا عن مساهمته في تعزيز تدفق البضائع وزيادة معدلات التبادل التجاري إلى جانب الاستفادة من المنطقة اللوجستية التي يتم تنفيذها ضمن تطوير الميناء لخدمة المصدرين.

وأكد "سليم" في بيانٍ له أصدره اليوم، الأهمية الكبيرة لميناء السلوم لخدمة حركة التجارة بين مصر وليبيا وخدمة الصادرات المصرية، مشيدًا بمتابعة الرئيس السيسي، لتطوير مشروعات ميناء الإسكندرية الكبير خاصة محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض التي تشتمل على ساحات تداول بمساحة نصف مليون متر مربع وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويًا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في الوقت نفسه، وهو ما يمثل إضافة قيمة إلى قدرات الدولة المصرية في هذا المجال.

كما أشاد الدكتور محمد سليم، بتأكيد الرئيس السيسي، على الأهمية الكبيرة لهذه الجهود في تطوير الاقتصاد المصري ودفعه إلى مصاف الدول المتقدمة تجاريًا وتصنيعيًا، إضافة إلى تنمية المناطق المجاورة للموانئ في الأنشطة اللوجستية والصناعية والخدمية، لا سيما في ضوء ما تتميز به مصر حاليًا من شبكة طرق ومحاور عالمية المستوى، ووسائل نقل حديثة ومتعددة سواء ما تم تنفيذه أو جارٍ العمل به بما يسهم في إعادة صياغة مفردات الواقع المصري نحو تحقيق التقدم والتنمية المستدامة، مؤكدًا أن تطوير موانئ السلوم البري والإسكندرية وجرجوب سيكون لها دورها الكبير في دعم الاقتصاد الوطني من خلال إقامة العديد من المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والسياحية الواعدة في المناطق المحيطة بهذه الموانئ.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد عقد اجتماعين الأول لمتابعة المشروعات الحالية والمستقبلية لتطوير الموانئ البحرية والجافة والبرية على مستوى الجمهورية، اطلع خلالها على مستجدات إنشاء ميناء جرجوب البحري، الذي يقوم على تحقيق الاستفادة المثلى من الموقع الاستراتيجي والمقومات الاقتصادية والبيئية لمنطقة جرجوب، من خلال إقامة ميناء حاويات تجاري ومنطقة صناعية، إضافة إلى منطقة للخدمات اللوجستية ومراكز سياحية عالمية، لتعظيم العوائد من خدمة حركة التجارة بين مصر وأوروبا وإفريقيا وتنمية المناطق المجاورة للموانئ.