وكيل «إسكان الشيوخ»: استمرار الإشراف القضائي يؤكد جدية الدولة في إجراء انتخابات نزيهة

رحب النائب فايز أبو حرب، وكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، بقرارات مجلس أمناء الحوار الوطني والتي قرر فيها بدء جلسات الحوار الوطني من يوم الأربعاء الموافق 3 مايو المقبل، معلنًَا تأييده التام لاقتراح مجلس أمناء الحوار الوطني الذي طالب فيه باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات.

وأشاد "أبو حرب" في بيانٍ اليوم باقتراح مجلس أمناء الحوار الوطني بإدخال تعديل تشريعي في المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، مؤكدًا أن جميع القوى السياسية تثق في نزاهة القضاء ووطنيته خاصة أن استمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات ضمانة أكيدة لنزاهة الانتخابات، كما يؤكد جدية الدولة في إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

ووجّه النائب فايز أبو حرب، التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على استجابته السريعة لهذا الاقتراح وإصدار تكليفه الفورى للحكومة بدراسة اقتراح الإشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاءات للعمل على تنفيذه، معتبرًا أن الاستجابة السريعة من الرئيس لهذا الاقتراح بمثابة دليل قاطع على وجود إرادة سياسية حقيقية لإنجاح هذا الحوار الوطني والاستجابة الرئاسية لكل ما يصدر عنه من اقتراحات وتوصيات، إضافة إلى أنه رد حاسم وقوى على من شككوا في جدوى الحوار الوطني وإطلاق دعوات خبيثة من قوى الشر والكارهين لمصر على مقاطعته.

كما اعتبر النائب فايز أبو حرب، أن تحديد موعد بدء الجلسات الفعلية للحوار الوطني في شهر مايو المقبل بمثابة دليل قاطع ورد عملي وحاسم على كل من شككوا في جدية الحوار الوطني ودحض لجميع محاولتهم لإفساد وإفشال هذا الحوار موجهًا التحية والتقدير لكل القوى السياسية والشعبية والحزبية التي سارعت وجلست على مائدة الحوار من أجل تنفيذ الرغبة الصادقة والوطنية من الرئيس السيسي، في مشاركة كل المصريين على صياغة مستقبل أفضل لمصر وشعبها ولمواجهة جميع التحديات والأزمات وفي مقدمتها التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية.

وأشاد النائب فايز أبو حرب بقرار مجلس الأمناء الحوار الوطني مواصلة انعقاده خلال الفترة المتبقية على موعد البدء لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار، معربًا عن ثقته التامة فى نجاح الحوار الوطني وتحقيق جميع أهدافه السياسية والاقتصادية والاجتماعية.