الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجمهوريون: الاضطرابات المصرفية بسبب تركيز الفيدرالي الكبير على تغير المناخ

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

ألمح الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي مرارًا وتكرارًا إلى أن الاضطرابات المصرفية الأخيرة في الولايات المتحدة جاءت نتيجة لتركيز الاحتياطي الفيدرالي على تغير المناخ.

وقالت الشبكة الأمريكية سي إن إن: لقد أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر أن أكبر ستة بنوك في الولايات المتحدة ستشارك في برنامج تجريبي طوعي لاختبار الآثار الكارثية لسيناريوهات تغير المناخ التي يمكن أن تحدثها على المحصلة النهائية.

وخلال جلسة الاستماع التي عقدت أمس في الكونجرس الامريكي، بدا أن بعض المشرعين الجمهوريين يلومون تركيز بنك الاحتياطي الفيدرالي على هذا البرنامج وعلى معالجة تغير المناخ بشكل عام بسبب الافتقار إلى الرقابة المصرفية التنظيمية.

في بيانه الافتتاحي، وصف السناتور الجمهوري تيم سكوت ، العضو البارز في اللجنة المصرفية، تركيز الاحتياطي الفيدرالي على تغير المناخ بأنه مضيعة للوقت.

وقال: “يجب أن يركز بنك الاحتياطي الفيدرالي على مهمته وليس على ساحة المناخ، وهذا مضيعة للوقت. كل الأشياء التي كان يمكن أن تذهب إلى الإشراف المصرفي”.

وقال السيناتور الجمهوري ستيف داينز من ولاية مونتانا إن خطة التحفيز التي وضعها الرئيس جو بايدن ساهمت في انهيار بنك وادي السيليكون.

كما اتهم داينز بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو بإعطاء الأولوية لمعالجة تغير المناخ على المخاطر التي يمثلها ارتفاع أسعار الفائدة.

 

لجمهوريون الاضطرابات المصرفية الاحتياطي الفيدرالي تغير المناخ مجلس الاحتياطي الفيدرالي

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