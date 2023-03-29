الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

المطران نيقولا: تنزانيا تتبرع بمئات الأفدنة لبطريركية الإسكندرية

المطران نيقولا
المطران نيقولا

قال المطران نيقولا، مطران طنطا للروم الأرثوذكس، إنه تم مؤخراً تخصيص قطعة أرض كبيرة مساحتها 495 فداناً في المنطقة الغربية من شينيانغا منحتها حكومة رئيس تنزانيا سامية حسن لأسقفية بوكوبا وغرب تنزانيا التابعة لبطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا بحضور سلطات الدولة من منطقة شينيانغا، ذلك بهدف استخدامها "لإقامة مشاريع تعود بالنفع على سكان المنطقة". 

وأضاف المطران نيقولا في بيان أنه بعد ذلك عُقِد اجتماع في مكاتب الحاكم الإقليمي لسينياغاس، حيث شكر الأسقف خريسوستوموس أسقف بوكوبا وتنزانيا الغربية حكومة سامية حسن على هذا التخصيص لكنيسة الإسكندرية الأرثوذكسية.

وأوضح أنه تم نقل امتنان بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا ثيودروس الثاني للحكومة التنزانية على ما قدمته، وقدم خطط الاستفادة من هذا الامتياز لصالح شعب الله، وشكر الحاكم الإقليمي دونالد كنيسة الإسكندرية الأرثوذكسية على عملها الروحي لتَقَدُم تنزانيا وشعبها.

التخصيص القنصل العام القارة السوداء المنطقة الغربية المطران نيقولا المنطقة قطعة أرض

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