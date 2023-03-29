الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع مزارع صعقا بالكهرباء أثناء توصيل فيشة التليفزيون بمنشأة القناطر بالجيزه

جثة
جثة

كشف مصدر أمني مصرع مزارع بصعق كهربائي، أثناء توصيل فيشة التليفزيون في منطقة منشأة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة، وتم نقل جثمان المتوفى إلى المستشفى، كما تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة من أجل مباشرة التحقيقات.

كانت البداية عندما تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد تامر صالح مفتش مباحث منشأة القناطر، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من الأهالي بوفاة شخص بصعق كهربائي بدائرة المركز.

على الفور انتقل إلى مكان الواقعة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث منشأة القناطر، وبالانتقال والفحص، تبين مصرع مزارع 18 سنة أثناء إصلاحه فيشة التلفاز وتوصيلها بالكهرباء، صعقته الكهرباء ما أدى إلى مصرعه في الحال، وبسؤال والد وشقيق المتوفى أيدا ما جاء بالفحص.

تم نقل المتوفى إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

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