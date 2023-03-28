الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الحلقة 6 من «سوق الكانتو».. والدة مي عز الدين تطرد أمير كرارة

سوق الكانتو
سوق الكانتو

قرر “طه القماش” أمير كرارة، مع بداية أحداث الحلقة السادسة من “سوق الكانتو”، السفر إلى الاسكندرية لتوصيل ثفقة “كحوليات”، ويعرض عليه أحد الرجال العمل معه في تهريب “الكحوليات” إلى خارج البلاد.

تفاصيل الحلقة 6 من سوق الكانتو

ويستغل “طه” وجوده في الاسكندرية، ويتوجه لزيارة “راوية” مي عز الدين، في الفندق الذي تملكه والدتها وهناك يقابل والدتها للمرة الأولى ويطلب منها مقابلة “راوية”.

وتصل “راوية” التي تبدأ في تعريف “طه” لوالدتها، فتسأله عن العائلة التي ينتمي لها، فيخبرها أنه من عائلة “القماش”، الأمر الذي يثير غضبها وتطرده دون توضيح السبب.

«سوق الكانتو» الحلقة 6.. مخيون يقرر استئجار «الدكان الأحمر» لـ أمير كرارة

أبطال مسلسل سوق الكانتو

المسلسل من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، ندا موسى، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

أحداث مسلسل سوق الكانتو

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

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بعد الفاصل

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