الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«سوق الكانتو» الحلقة 6.. مخيون يقرر استئجار «الدكان الأحمر» لـ أمير كرارة

سوق الكانتو
سوق الكانتو

يواصل مسلسل سوق الكانتو تصاعد أحداثه في الحلقة 6، بين عائلة القماش ومنافسيه داخل السوق، ويعرض العمل حصريًا على شاشة dmc، من بطولة النجم أمير كرارة.

عبد العزيز مخيون يقرر استئجار "الدكان الأحمر" لأمير كرارة

قرر “حسنين” عبد العزيز مخيون، استئجار “الدكان الأحمر” بدلا من بيعه، حيث كانت “راوية” مي عز الدين، طالبت منه مساعدتها في بيع الدكان الخاص بوالدها، كما قرر أ حفيده “طه” يقوم بإدارته ويتولى مسئوليته.

تفاصيل الحلقة 6 من مسلسل سوق الكانتو

وأخبر “حسنين” عبد العزيز مخيون، ابنه “شحاته” محمود البزاوي، بأمر استئجار “الدكان الأحمر” ، وتولى “طه” إدارته، لينفعل “شحاته” بسبب هذا الأمر وتفضيله لحفيده “طه” عن ابنه “عبد الغني” تامر نبيل، وهو حفيده الآخر، ليصر “حسنين” على قراره.

مواعيد عرض سوق الكانتو

يذاع مسلسل سوق الكانتو يوميا طوال الشهر الكريم على شاشة قناة dmc في تمام الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرًا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

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أحداث مسلسل سوق الكانتو

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسده أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

آخر أعمال أمير كرارة قبل سوق الكانتو

قرر أمير كرارة العودة إلى الدراما الشعبية بعدما قدمها في أكثر من عمل سابق وحقق من خلال نجاحات كبيرة، حيث انطلق كرارة كواحد من نجوم الدراما من خلال الأدوار الشعبية وتحديدًا عندما شخصية "ميمى الرايق" وانطلق بعدها مقدماً "طرف ثالث" "تحت الأرض"، "حوارى بوخاريست" و"الطبال".

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