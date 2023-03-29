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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 29-3-2023

حالة الطقس
حالة الطقس

توقع خبراء الأرصاد الجوية حول حالة الطقس  تراجع درجات حرارة اليوم الأربعاء الموافق اليوم السابع في رمضان، ليسود الطقس اللطيف نهارًا مائل للبرودة  ليلًا، مع نشاط رياح مصحوب بكتل هوائية باردة، وتعرض الدستور في التقرير التالي حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 29-3-2023.

 

حالة الطقس اليوم 

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود الطقس الشتوي الربيعي نهارًا، لتبدأ الانخفاضات بشكل ملحوظ نهارًا وليلًا على جميع الأنحاء، مع نشاط رياح مصحوب بكتل هوائية باردة، مع تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض، بالإضافة إلى وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وتشير خرائط الطقس إلى انخفاض درجات الحرارة يوم الخميس القادم بقيم تصل إلى 5 درجات مئوية على كافة الأنحاء.

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وسجلت درجة الحرارة على القاهرة 24 درجة للعظمى، و11درجة للصغرى، وتستمر في التراجع لتصل يوم الخميس: إلى 20 درجة صباحًا، وتتراجع إلى  9درجات مساءً. 

وحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم، يلازم التراجع نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية محصوب بكتل هوائية باردة ويزداد الإحساس ببرودتها مع يوم الخميس خاصة مع أوقات الليل حيث ستشتد البرودة مما تستدعي ارتداء الملابس الشتوية ليلًا، والخفيفة نهارًا، وحذرت الأرصاد الجوية من التذبذب الكبير في فترتي النهار والليل على مستوى درجات الحرارة، مشددة على ضرورة عدم الانخداع بالدفء، لأنه بمجرد غياب أشعة الشمس تتبدل الأحوال الجوية وتنخفض الحرارة.

 

درجات الحرارة اليوم 

القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 درجة مئوية نهارًا، 12 درجة ليلًا.

السواحل الشمالية 24 درجة مئوية نهارًا، و12 درجة ليلًا.

بنها الصغرى 15 والعظمى 26

دمنهور الصغرى 14 والعظمى 26

وادى النطرون الصغرى 14 والعظمى 27

كفر الشيخ الصغرى 15 والعظمى 25

 المنصورة الصغرى 14  والعظمى 26

الزقازيق الصغرى 15 والعظمى 27

 شبين الكوم والصغرى 15 والعظمى 26

 طنطا الصغرى 14 والعظمى 25

 دمياط الصغرى 15 والعظمى 26

شمال الصعيد 28 درجة مئوية ، و10 درجات ليلًا.

جنوب الصعيد 31 درجة مئوية.

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