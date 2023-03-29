من «فيس تايم» إلى «زووم».. أفضل تطبيقات الدردشة المرئية لتسهيل الأعمال والتواصل

سلط موقع “سي إن آي تي” الأمريكي، الضوء على أفضل تطبيقات الدردشة المرئية؛ لتسهيل الأعمال والتواصل مع الآخرين، مشيرا الى أن الدردشة المرئية أصبحت عنصرًا أساسيًا في حياتنا اليومية.

وذكر الموقع الأمريكي، أن الدردشة المرئية اكتسبت زخمًا أثناء جائحة كورونا منذ ثلاثة أعوام، كما جاء تطبيق Zoom لدردشة الفيديو ليس الوحيد مع وجود FaceTime و Google Meet و Microsoft Teams ، وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، وسعت المزيد من التطبيقات أو أضافت خدمات الدردشة المرئية.

وأضافت الآن بعد أن قدمت العديد من الشركات خدمة دردشة الفيديو ، فيظل الاختيار بينهما أمرًا محيرًا حيث يبدو أنها جميعًا يفعلون نفس الشيء، لكن لكل تطبيق الفيديو نقاط قوة وضعف فريدة خاصة به.



تطبيق Zoom



يعد تطبيق Zoom سهلًا للتسجيل والدردشة المرئية، سواء في التواصل مع الأصدقاء أو من أجل العمل، وعلى الرغم من وجود خطط مدفوعة متعددة للمهنيين والشركات، إلا أن الخدمة لا تمنع مستخدمي الطبقة المجانية من الميزات الأساسية المفيدة، ويقدم التطبيق ثلاثة مستويات مدفوعة أخرى - Pro و Business و Enterprise - ولكن للاستخدام العادي للشخص العادي ، فإن Basic لديها الكثير لتقدمه، ليس عليك حتى إدخال بطاقة الائتمان الخاصة بك.

ويدعم المستوى ما يصل إلى 100 مشارك ويقدم اجتماعات غير محدودة مدتها 40 دقيقة، تدعم الدردشة أثناء الاجتماع الخاصة بالتطبيق المراسلة الجماعية والرسائل المباشرة الخاصة، و25 ميجا بايت من التخزين السحابي للتسجيلات، بالإضافة إلى الوصول إلى ثلاث لوحات Zoom.



فيس تايم

يعتبر مثل Messenger Rooms لمستخدمي Facebook ، يعد وجود برنامج دردشة فيديو مدمج على جهاز تستخدمه بالفعل أمرًا ملائمًا، وكان FaceTime مقصورًا على مستخدمي Apple ، لكن iOS 15 جلب لمستخدمي Android و PC المتعة.

التطبيق مجاني، وليس هناك حدود زمنية للمكالمات، ولست بحاجة إلى أن يكون لديك شبكة خلوية على جهازك (فقط تأكد من أنك متصل بشبكة Wi-Fi لحفظ بياناتك) ، وأنك محمي من طرف إلى- تشفير النهاية.

إذا كنت لا تزال ترغب في الدردشة بدون كاميرات ، فإن FaceTime لديه ميزة مكالمات صوتية مجانية لا تزال تدعم ما يصل إلى 32 شخصًا، وعلى سبيل المكافأة، إذا كنت تستخدم ميزة المكالمات الصوتية ، فيمكنك الرد على المكالمات على HomePod أو Apple Watch.



Google Meet

يعد Google Meet، أداة الدردشة المرئية من Google ، خيارًا قويًا ومريحًا ولكن معظم عروضه تستهدف المحترفين والشركات، ويقدم التطبيق إصدارًا مجانيًا، ولكن على عكس الطبقة المجانية لـ Zoom ، فهو خالي تمامًا من الأجراس والصفارات.

إذا كنت تبحث فقط عن مكان للالتقاء رقميًا بالأصدقاء ، فإن الطبقة المجانية من Google Meet ستكون أكثر من مجرد خدعة. يمكنك إجراء مكالمة مع 100 من أقرب أصدقائك لمدة ساعة دون دفع سنت.