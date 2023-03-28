الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط منتج أغانى راب شهير يتاجر فى الكوكايين

حبس
حبس

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بالقاهرة، اليوم الثلاثاء من القبض على منتج أغاني الراب ومنظم الحفلات الشهير محمود. ز لتنفيذ أحكام قضائية صادره في حقه، وتكوينه مع آخرين  تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم لترويج المواد المخدرة خاصة الأقراص المخدرة والهلوسة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وكذا مخدري الآيس والكوكايين.

وكانت توصلت تحريات مكافحة المخدرات إلى قيام المتهمين بترويج المواد المخدرة من خلال إقامة الحفلات الموسيقية وإعداد أماكن متعددة لإقامة تلك الحفلات متخذين منها ستارًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي لترويج المواد المخدرة.

وتبين من التحريات أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم، لترويج المواد المخدرة وبخاصة الأقراص المخدرة والهلوسة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، وكذا مخدري الآيس والكوكايين خلال الحفلات.

وبتقنين الإجراءات تمكنت من ضبط منتج أغاني الراب ومنظم الحفلات الشهير محمود. ز لاتهامه رفقة آخرين في رقم القضية 10022 لسنة 2021 المقيدة برقم 1719 لسنة 2021 كلي جنايات مدينة نصر.

أجهزة البحث الجنائى منتج أغاني الراب منظم الحفلات الشهير محمود ز تحريات مكافحة المخدرات الحفلات الموسيقية تشكيلا عصابيا

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بعد الفاصل

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