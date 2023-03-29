مظاهر الاحتفال برمضان ضمن فعاليات ثقافية وفنية بحلايب والقصير وسفاجا

نظم فرع ثقافة البحر الأحمر عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقعه المختلفة، خلال الأسبوع الأول من رمضان، احتفاء بالشهر المبارك، تناولت عددا من الموضوعات المتعلقة بالشهر الفضيل وعددا من الشخصيات الإسلامية، ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

عقد بيت ثقافة الحمراوين محاضرة بمدرسة الإعدادية بنات بالقصير عن أم المؤمنين السيدة عائشة، وبدأ الشيخ محمود أحمد -إمام وخطيب بإدارة الأوقاف بالقصير- حديثه عن حياتها رضي الله عنها، وكيف كانت تحفظ أمور الدين والفقه والعبادات، وتعطي دروسا للنساء حتى يعرفن أمور دينهن.

وفي قصر ثقافة حلايب عقدت محاضرة بعنوان "جهاد النفس" أوضح بها الشيخ حسن توفيق -واعظ عام بمدينة حلايب- أن جهاد النفس أن نترك كل ما نهانا عنه الإسلام من محرمات، كما نظم بيت ثقافة رأس حدربة محاضرة بعنوان "التنمر" أوضح فيها الشيخ درناوي فرج -واعظ عام بمدينة حلايب-، أن التنمر هو السخرية من الآخرين علي خلق الله، وقد نهى الله عز وجل عن ذلك.

وقدمت مكتبة الخالدين بسفاجا أمسية شعرية للشاعر مصطفى أحمد وألقى فيها قصيدة بعنوان "تلك المدينة"، بالإضافة إلى ورشة فنية لعمل فانوس رمضان "تدوير مخلفات" للمدربة ليلى أبو المكارم، وقامت بعمل فانوس رمضان مستخدمة زجاجة مياه فارغة وفوم جليتر ومقص ومسدس الشمع، فيما نفذ بيت ثقافة أبرق ورشه فنية رسم حر لمظاهر الاحتفال بشهر رمضان مع محمد إبراهيم باستخدام ورق كانسون، أوراق خشب.

في قصر ثقافة رأس غارب أبدعت الرائدات من ذوات الهمم في ورشة إعداد وتركيب زينة وفانوس رمضان، ونفذ الورشة المدرب شريف شوقي، وهيام جاه الله مترجمة لغة إشارة.

نظم الفعاليات فرع ثقافة البحر الأحمر بإدارة سوسن عبد الرحيم، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، حيث تضمنت أيضا، محاضرة عقدت بقصر ثقافة أبو رماد محاضرة بعنوان "فضل التعامل مع الجار" للمحاضر صالح يوسف -معلم خبير بالمعهد الأزهري- أوضح بها أن للجار حقوقا كثيرة، كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم أوصانا على الجار فى أكثر من حديث صحيح.

وعقد قصر ثقافة الشلاتين محاضرة بعنوان "فضل الصيام"، تحدث بها الشيخ على أحمد إمام مسجد حمدون بالشلاتين، موضحا أن الصيام من أفضل الأعمال، وأن الصائم يوفى أجره بغير حساب، ويعد الصوم كفارة لكثير من المخالفات ووقاية للعبد وطريق عظيم إلى الجنة.

وفي قصر ثقافة الغردقة عقدت محاضرة أونلاين ضمن محاضرات التنمية البشرية جاء بها عدد من النصائح للمرأة، بعنوان "كيف تنظمين وقتك في رمضان"، تحدثت بها د. جيهان شوقي -أخصائي الإرشاد الأسري، عن آليات تنظيم الوقت والاستفادة منه خلال الشهر الفضيل، إضافة إلى أمسية بثها القصر أيضا للشاعر مصطفى الدغيمي.