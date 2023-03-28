أمين الفتوى: «لا توجد أحكام من الأحلام والمنامات» (فيديو)

توجهت متصلة تدعى "أم مصطفى"، بسؤال أجاب عليه الدكتور خالد شعبان، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، وقالت: "أحد أقاربي المتوفين يأتى إليَّ فى المنام جائعًا ويطلب مني إطعامه".

ورد الدكتور خالد شعبان قائلًا: "لا يوجد حكم من الأحلام، بييجى لنا أسئلة كتير جدًا الناس عاوزه تشوف منها أحكام اللى بييجى يقولك قريبى جالى قالى عليه دين أو أنا حى لم أمت أو أشياء من هذا القبيل وكل هذا لا علاقة له بالأحكام".

وتابع شعبان خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "إحنا بنأخذ من الأحلام مبشرات خير فقط، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول خير الرؤية الفأل، لكن واحد متوفى بيقول إنه جائع ماذا يعنى لا شىء، لكن ممكن نتصدق على روحه، فقط، وهذا ليس من باب الوجوب".

وكانت انطلقت قناة "الناس" فى شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التى تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان المقبل عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطى كافة مجالات الحياة.