الثلاثاء 28 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الدراما المصرية وإشادة الشارع السودانى بها: «المتحدة» تقدم مجهودًا جبارًا بالإنتاج

المتحدة
المتحدة

رصدت قناة "القاهرة الإخبارية"، ردود أفعال المواطنين في السودان على الدراما المصرية الرمضانية لعام 2023.

وقال أحد المواطنين، إن العديد من شركات الإنتاج المصرية قدمت أعمالًا متنوعة ما بين الكوميديا والدراما، مشيرًا إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت ما يوازي 16 عملًا مختلفًا هذا العام ما بين الكوميديا والدراما.

وأكد أن "المتحدة"، تقدم مجهودًا جبارًا في الإنتاج الدرامي المصري ويبث عبر العالم العربي ويلقى قبولًا كبيرًا.

المجتمع السوداني ينتظر الدراما المصرية

وأضاف آخر، أن المجتمع السوداني كل رمضان ينتظر الدراما المصرية التي تعالج الكثير من المشاكل الاجتماعية الشبيهة بالمجتمع السوداني، ومؤخرًا الشركات المصرية وبالتحديد المتحدة أنتجت أعمالًا درامية كثيرة مثل "حضرة العمدة"، والذي يعكس واقع الحياة المصرية الشبيهة بالمجتمع السوداني.

وتابع آخر، أن الملاحظ هذا العام أن عددًا من القنوات الفضائية قدمت العديد من الأعمال التاريخية بكثافة ومن أبرزها "رسالة الإمام"، بطولة الفنان خالد النبوي، وهو عمل مميز جدًا وأضاف الكثير للثقافة الإسلامية والعربية، والجميل فيه أنه من إنتاج المتحدة، ويضم مجموعة من النجوم من مصر والدول العربية.

الدراما المصرية السودان الشركة المتحدة الانتاج الدرامي رسالة الإمام

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