مسلسل جميلة الحلقة 6.. نرمين طليقة زياد تعرض الزواج على هشام

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل جميلة ، الكثير من الأحداث الشيقة والمثيرة، التي تجعلك لا تمل من متابعة المسلسل.

تفاصيل الحلقة 6 من مسلسل جميلة

وتضمنت الحلقة عرض نرمين والتي تجسد دورها الفنانة عبير صبري ، الزواج سرا على هشام، والذي يجسد دوره الفنان أحمد وفيق.



تسعي نرمين، طليقة زياد، منذ بداية حلقات المسلسل ، في الإيقاع بين جميلة والتي تجسد دورها الفنانة ريهام حجاج ، وزياد والذي يجسد دوره الفنان هاني عادل.



وعن سبب عرض الزواج علي هشام، قالت أنها وسيلة ضغط على زياد من أجل الرجوع لها، بالإضافة للضغط علي شيري زوجة هشام، للإنجاز في خطتها لوقوع الطلاق بين جميلة وزياد.

قصة مسلسل جميلة

تدور قصة مسلسل جميلة للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث و مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل جميلة والقنوات الناقلة

تتضمن مواعيد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، قناة cbc في الساعة 6.15 بعد آذان المغرب، وعلى قناة on tv في الساعة 11.15 مساءً، وعلى قناة الحياة في الساعة 1.15 صباحًا، ومنصة watch it الإلكترونية.



مواعيد عرض مسلسل جميلة والقنوات الناقلة

من المقرر أن تعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا .

كما تعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 6:15 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا.