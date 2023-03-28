الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أحداث مسلسل جميلة الحلقة 6.. هل تنجح شيري في الإيقاع بين جميلة وزياد؟

صورة من الحلقة
صورة من الحلقة

تصدرت الفنانة يسرا اللوزي، مواقع التواصل الاجتماعي قبل عرض أحداث مسلسل جميلة الحلقة 6 بسبب دور "شيري" بمسلسل جميلة، حيث تلعب دور الصديقة "الغدارة" والتي تلعب على جميلة التي تقوم بدورها الفنانة ريهام حجاج، من أجل التفريق بينها وبين زوجها والذي يجسد دوره الفنان هاني عادل.

أحداث مسلسل جميلة الحلقة 6

في الحلقة السابقة انتهت بمشهد لشيري وهي تتحدث مع زوجها هشام، ضمن أحداث أحداث مسلسل جميلة الحلقة  6 والذي يجسد دوره الفنان أحمد وفيق، وهي تخبره بكل تفاصيل المنزل بين زياد وجميلة.

فقد اتفقت شيري على الإيقاع بين جميلة وزياد، حيث أخبرت شيري جميلة بأنها تريد الطلاق من هشام، بعد خلافات كثيرة، وعلى إثرها طلبت من ريهام حجاج المكوث عندها بالمنزل.

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شيري: تعشق المكائد وتلعب على جميع الأطراف

كشفت الحلقات الأولى من مسلسل جميلة، عن شخصية "شيري" والتي تجسد دورها الفنانة يسرا اللوزي، فهي شخصية وصولية تستعين بجمالها من أجل تيسير أمورها الشخصية.

كما أن الحلقات الأولى من مسلسل جميلة، تكشف حبها لتدبير المكائد، حيث إنها صديقة لجميلة والتي تجسد دورها الفنانة ريهام حجاج، ونرمين، والتي تقوم بدورها الفنانة عبير صبري.

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قصة مسلسل جميلة

تدور قصة مسلسل جميلة للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث ومواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل جميلة والقنوات الناقلة 

تتضمن مواعيد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، قناة cbc في الساعة 6.15 بعد آذان المغرب، وعلى قناة on tv في الساعة 11.15 مساءً، وعلى قناة الحياة في الساعة 1.15 صباحًا، ومنصة watch it الإلكترونية.

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