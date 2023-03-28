مسلسل عملة نادرة الحلقة 6.. كمال أبو رية في موقف محرج بسبب نيللي كريم

شهد مسلسل عملة نادرة الحلقة 6 أحداثا مثيرة، حيث استعانت نادرة التي تقوم بدورها نيللي كريم بعائلة أبو عصاية المتمثلة في كمال أبو رية بعدما تم إخبارها عبد الجبار الذي يقوم بدوره جمال سليمان قد عرف مكان اختبائها وسوف يصل إليها وسيأخذ منها طفلها.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 6

وتفاجأ كمال أبو رية بوجود نادرة في منزله وأنها تطلب منه الحماية، في مسلسل عملة نادرة الحلقة 6 وقال لها إنه سيأخذها إلى عبد الجبار بنفسه وسيحل معه الأمر، لكنها أخبرته أنه ليس لديه قلب وسيقتلها هي وطفلها.

وغصب حسن من أخيه بعد مؤامرته مع شداد الذي يقوم بدوره محمد لطفى من أجل اختطاف نادرة لأنه وضعه في موقف حرج مع عبد الجبار بعد أن أكد له أنه لا يعرف أي شيء عن زوجة ابنه.

أحداث مسلسل عملة نادرة

يسرد مسلسل عملة نادرة خلال الموسم الرمضاني 2023 لمجموعة مسلسلات الشركة المتحدة حال المرأة التي لا تورث في الصعيد بسبب التقاليد الموروثة وليس الدين، ولكن تتحدى نيللي كريم بشخصيتها داخل أحداث المسلسل المجتمع الذكوري بامتياز، وذلك في أحد النجوع ودخلت في صراع دموي مع من هو أقوى وأشرس.

ومسلسل عملة نادرة يضم عددا كبيرا من نجوم الفن بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد العاطي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.