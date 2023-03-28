مسلسل عملة نادرة الحلقة 6.. هل ستطلب «نادرة» الحماية من عائلة أبو عصاية؟

ننتظر أحداث مشوقة في مسلسل عملة نادرة الحلقة ٦ بعدما انتهت الحلقة الخامسة بذهاب نادرة التي تقوم بدورها نيللي كريم إلى عائلة أبو عصاية الذي يقوم بدور كبيرهم كمال أبو رية.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 6

والجميع يتسائل عن السبب والذي سينكشف خلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل عملة نادرة المقرر عرضها اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف على قناة سي بي سي.

رواد السوشيال ميديا تكهنوا أن نادرة ذهبت إلى عائلة أبو عصاية من أجل الحفاظ على ابنها من جشع جده عبد الجبار الذي يقوم بدوره جمال سليمان، وأنها ستطلب مساعدتهم في حماية ابنها من العائلة التي لم ترى يوما حلوا على يديهم.

نادرة تواجه عبد الجبار

لكن الجميع ينتظر رد الكبير عبد الجبار على ما فعلته نادرة، من المؤكد أنه لن يتركها وشأنها وستكون هناك العديد من الأحداث المشوقة ضمن مشاهد الحلقة السادسة، كذلك هل ستوافق عائلة أبو عصاية على مساعدتها وسيضمنون لها الحماية، أم سيذهبون إلى الكبير ويخبرونه بكل شيء حتى لا تزيد العداوة بين العائلتين.

مسلسل عملة نادرة

يسرد مسلسل عملة نادرة خلال الموسم الرمضاني للعام 2023 لمجموعة مسلسلا الشركة المتحدة حال المرأة التي لا تورث في الصعيد بسبب التقاليد الموروثة وليس الدين، ولكن تتحدى نيللي كريم بشخصيتها داخل أحدث المسلسل المجتمع الذكوري بامتياز، وذلك في أحد النجوع ودخلت في صراع دموي مع من هو أقوى وأشرس.

ومسلسل عملة نادرة يضم عددا كبيرا من نجوم الفن بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد العاطي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.

وكانت أخر أعمال نيللي كريم مع شركة العدل مسلسل "لأعلى سعر" الذي قدمته عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، زينة، نبيل الحلفاوي، إخراج ماندو العدل.