الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 4 في حادث على طريق سرابيوم بمحافظة الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة بالرصيف في طريق سرابيوم على ترعة الصبغية بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من المركز الاقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد بورود اخطار بحادث من هيئة الاسعاف المصرية فرع الاسماعيلية على طريق سرابيوم الترعة الضبعية امام مشروع الضبعية، يفيد بتصادم سيارة ملاكى رقم 9126 ط ه ب مصر بالرصيف.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص هم نجلاء فتحى حسن محمد، 25 سنة، ومقيم في حى السلام، ومصاب بجرح قطعى 6 سم بالجانب الأيمن من الوجه مع جرح قطعى 4 سم بالجبهة،
والسيد جمال محمد احمد 35 سنة، ومقيم في حى السلام، ومصاب بجرح قطعى 8 سم، بالجانب الأيمن من الوجه مع جرح قطعى 4 سم بالجبهة، وشهد السيد جمال احمد، 6 سنة، ومقيم في حى السلام، ومصاب  اشتباه خلع بالكتف الأيمن، ومحمد السيد جمال احمد،  5 سنة، ومقيم في حى السلام، ومصاب بسحجات و كدمات بالجسم.

وعلى الفور نقلتهم سيارات الإسعاف لمجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

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