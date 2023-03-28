الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلماني: دعم مبادرة إنهاء قوائم الانتظار بمليار جنيه يخفف آلام المرضى غير القادرين

النائب محمد رضا البنا
النائب محمد رضا البنا

أشاد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صندوق تحيا مصر، بدعم مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، بمبلغ مليار جنيه، وذلك لزيادة معدلات إجراء التدخلات الجراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، وذلك في إطار حرصه على إنجاز مبادرات الصحة العامة، والقضاء على الانتظار غير المبرر طبياً قبل إجراء التدخلات الجراحية ومن أجل زيادة معدلات إجراء التدخلات في المبادرة الرئاسية.

وقال البنا، إن توجيه مبلغ مليار جنيه من صندوق تحيا مصر للقضاء على قوائم الانتظار يؤكد على الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بصحة المواطن المصري، ودعم غير القادرين وأصحاب الأمراض المزمنة الذين يحتاجون إلى عمليات عاجلة، وهو يساعد في القضاء على قوائم الانتظار وتخفيف آلام المرضى.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار استطاعت خلال الفترة الماضية إجراء مليون و603 آلاف و919 عملية جراحية، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو 2018، بتكلفة نحو 14 مليار جنيه، حيث إن المبادرة تشمل جراحات (القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة)، وإضافة مبلغ مليار جنيه يحافظ على استمرار نفس معدلات الأداء.

ووجه النائب محمد رضا البنا الشكر لرئيس الجمهورية، خاصة أن خدمات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أي أعباء مادية، حيث إن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.

النائب محمد رضا البنا حقوق الانسان السيسي الجمهورية التدخلات الجراحية الصحة العامة صندوق تحيا مصر

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