الأربعاء 29 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مليونا متظاهر ضد قانون التقاعد في فرنسا

مظاهرات باريس
مظاهرات باريس

قالت الشرطة الفرنسية إن 740 ألف متظاهر خرجوا للاحتجاج على قانون التقاعد في أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء. 

وردت النقابات الفرنسية بأن أكثر من مليوني شخص شاركوا في التظاهرات اليوم. 

وبعد أسبوع على إقرار تعديل نظام التقاعد من دون تصويت في البرلمان، تحاول الحكومة في فرنسا استعادة زمام المبادرة مؤكدة عزمها "التهدئة" من دون أن تنجح حتى الآن في نزع فتيل التوتر المتنامي.

ويندرج استمرار التعبئة ضدّ إصلاح نظام التقاعد في فرنسا في سياق احتجاجات شعبية في أوروبا الغربية على زيادة التضخّم خصوصًا في ألمانيا والمملكة المتحدة.

في ألمانيا، دُعي العاملون في المطارات والسكك الحديد والنقل البحري وشركات الطرق السريعة والنقل المحلي إلى التوقف عن العمل ليوم كامل، من منتصف ليل الأحد الإثنين، إلى منتصف ليل الإثنين الثلاثاء، للمطالبة بزيادة الأجور.

في فرنسا، قبل يوم التعبئة العاشر ضدّ إصلاح النظام التقاعدي الذي يرفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، أنها تعتزم إجراء مشاورات بهدف "تهدئة البلد".

وشدّدت بورن الأحد على أنها منفتحة على الحوار مع كل الشركاء الاجتماعيين، وقالت:"علينا أن نجد السبيل الصحيح، ونحتاج إلى تهدئة الأمور".

وتبدأ سلسلة واسعة من المشاورات على مدى ثلاثة أسابيع اعتبارًا من الاثنين مع نواب والأحزاب السياسية وممثلين محليين وشركاء اجتماعيين إذا أرادوا ذلك.

فرنسا أزمة التقاعد بفرنسا ماكرون الشرطة البرلمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

النيابة تأمر بتسليم الطفل شنودة للأم التى عثرت عليه

علاقات غير شرعية.. نهايات مأساوية لقصص «العشق الحرام» في رمضان

ناصر مندور: رؤية جامعة قناة السويس المستقبلية تهدف إلى تحقيق مكانة عالمية

طفل من ذوي الهمم يفوز بالمركز الأول في «تحدي القراءة».. ويمثل الوادي الجديد جمهورياً

نائب محافظ المنيا يشارك في الإفطار مع أطفال مؤسسة المصطفى بسمالوط

محافظ الإسكندرية: إمكانية نقل أحد معارض «أهلا رمضان» لأماكن أكثر احتباجًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

محمد المعتصم

اللابدين فى الدرة

منى رجب

رسالة الإمام.. دعوة لمكارم الأخلاق والتدين الوسطى وعشق مصر

ماجد حبته

هاريس فى القارة السمراء

بسنت حسن

أنا امرأة

جمال رشدي

تخاريف المرشح الماسونى

محمد رفعت

بين كتف بكتف وإفطار العائلة الواحدة!

أمل زيادة

مجرد رأى

صور

إفطار الوافدين بالمسجد الأزهر

دورات رمضانية فى مراكز الشباب بالعياط

إقبال المصريين على شراء الحلويات فى رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

بعد 48 ساعة على إقالته.. فرص عودة وزير الجيش الإسرائيلى إلى منصبه

بريتيش بتروليوم وأدنوك تعرضان شراء 50% من الإسرائيلية نيو ميد إنرجي

فرنسا: نتابع بقلق التطورات الخاصة بالتعديلات القضائية فى إسرائيل