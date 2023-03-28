مليونا متظاهر ضد قانون التقاعد في فرنسا

قالت الشرطة الفرنسية إن 740 ألف متظاهر خرجوا للاحتجاج على قانون التقاعد في أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء.

وردت النقابات الفرنسية بأن أكثر من مليوني شخص شاركوا في التظاهرات اليوم.

وبعد أسبوع على إقرار تعديل نظام التقاعد من دون تصويت في البرلمان، تحاول الحكومة في فرنسا استعادة زمام المبادرة مؤكدة عزمها "التهدئة" من دون أن تنجح حتى الآن في نزع فتيل التوتر المتنامي.

ويندرج استمرار التعبئة ضدّ إصلاح نظام التقاعد في فرنسا في سياق احتجاجات شعبية في أوروبا الغربية على زيادة التضخّم خصوصًا في ألمانيا والمملكة المتحدة.

في ألمانيا، دُعي العاملون في المطارات والسكك الحديد والنقل البحري وشركات الطرق السريعة والنقل المحلي إلى التوقف عن العمل ليوم كامل، من منتصف ليل الأحد الإثنين، إلى منتصف ليل الإثنين الثلاثاء، للمطالبة بزيادة الأجور.

في فرنسا، قبل يوم التعبئة العاشر ضدّ إصلاح النظام التقاعدي الذي يرفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، أنها تعتزم إجراء مشاورات بهدف "تهدئة البلد".

وشدّدت بورن الأحد على أنها منفتحة على الحوار مع كل الشركاء الاجتماعيين، وقالت:"علينا أن نجد السبيل الصحيح، ونحتاج إلى تهدئة الأمور".

وتبدأ سلسلة واسعة من المشاورات على مدى ثلاثة أسابيع اعتبارًا من الاثنين مع نواب والأحزاب السياسية وممثلين محليين وشركاء اجتماعيين إذا أرادوا ذلك.