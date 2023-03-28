الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

المفتى: النبي علمنا حب الوطن والانتماء إليه.. ويجب فدائه بالروح والمال

المفتى
المفتى

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن مصطلح الوطن من أكثر المصطلحات التى تتردد لا سيما في مؤسساتنا التعليمية ومنابرنا الدعوية والثقافية، لافتا إلى أن الوطن في شريعتنا هى تلك الأرض التى تحتضن مجموعة من الناس، تجمعهم وحدة الأرض ومصالحهم المشتركة، وعلى هذا يجمعهم الانتماء إلى الوطن.

الانتماء للوطن ليس تنظيرات فى كتب الفقهاء

وتابع المفتى، خلال حلقة برنامج "حديث المفتي"، المذاع على فضائية "الناس": "الانتماء للوطن، ليس تنظيرات فى كتب الفقهاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم، بين قيمة الوطن، عندما تملكه ما تملكه من الحزن عندما أجبر على مغادرة مكة، فرغم كل ما لقاه إلا أنه لا يزال يشعر بقيمة الوطن ولا يقدر على فراقه". 

واستكمل: "النبي أسس مبادئ الأخوة بين الناس ومفهوم المواطنة عندما وضع وثيقة المدينة، وأن يعمل الجميع في الوطن بسلام، وهذا ما يمكن أن نزرعه في عقول أبنائنا لحمايته من بعض المخربين فكريا، الذين يعتبرون الانتماء للأوطان شركا، ويحاولون قصر مفهوم الوطن، يذهبون إلى أن قيم الالتزام بالمواطنة، ويتخبطون فى أن المواطنة ليست فكرة إسلامية، قضية حب الوطن من الأمور الفطرية التى لا تحتاج إلى تعليم، وجبل الإنسان أيضا على فداء الوطن بالروح والمال مهما كلفه هذا الأمر".

مفتي الديار المصرية الوطن النبي المواطنة الروح والمال فداء الوطن

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