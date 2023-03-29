الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الإعداد الاستراتيجى لحرب العاشر من رمضان فى احتفالية تنظمها مكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

في إطار الاحتفال بانتصارات العاشر من رمضان؛ تنظِّم مكتبة الإسكندرية يوم الأحد 2 إبريل الموافق 11 رمضان احتفالية بعنوان: "الإعداد الاستراتيجي للقوات المسلحة المصرية لحرب العاشر من رمضان من واقع الوثائق اليهودية"، وذلك بالمسرح الصغير بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

يتحدث في الاحتفالية اللواء أركان حرب محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، ويعقب اللقاء مناقشة مفتوحة، كما تتضمن الاحتفالية عرض الفيلم التسجيلي: "لمحات من انتصارات العاشر من رمضان"، وزيارة لمتحف السادات بمكتبة الإسكندرية.

جدير بالذكر، أن اللواء محمد الغباري حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية عام 1968، كما حصل على ماجيستير العلوم العسكرية في نوفمبر 1984، والدكتوراة في الاستراتيجية القومية من أكاديمية ناصر العسكرية العليا في 2010، تدرج اللواء الغباري في عدد من الوظائف القيادية؛ وشغل منصب مدير كلية الدفاع الوطني، ومدير إدارة الشرطة العسكرية، ومدير إدارة المدرعات، وحصل على عدد من الأوسمة والنياشين أبرزها وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى.

تأتي الاحتفالية في إطار حرص مكتبة الإسكندرية على التذكير ببطولات القوات المسلحة المصرية التي سطرت مجدها العسكري بحروف من نور، وكذلك ترسيخ قيم الانتماء والولاء وتنمية الوعي الوطني لدى الأجيال الجديدة.

تسعى مكتبة الإسكندرية الجديدة إلى استعادة روح الانفتاح والبحث التي ميزت المكتبة القديمة؛ فهي ليست مجرد مكتبة وإنما هي مجمع ثقافي، حيث تتلخص رسالة مكتبة الإسكندرية الجديدة في أن تكون مركزًا للتميز في إنتاج ونشر المعرفة، ومكانًا للتفاعل بين الشعوب والحضارات.

كما أن المكتبة نافذة العالم على مصر، ونافذة مصر على العالم، مؤسسة رائدة في العصر الرقمي، وفوق كل ذلك، مركزًا للتعلم والتسامح والحوار والتفاهم.

انتصارات العاشر من رمضان الإعداد الاستراتيجي للقوات المسلحة المصرية المسرح الصغيربمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية اللواء أركان حرب د محمد الغباري بطولات القوات المسلحة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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