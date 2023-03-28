الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 6.. ضابط المخابرات ينفذ خطة إنقاذ طفل نجل قيادي داعشي

مسلسل الكتيبة 101
مسلسل الكتيبة 101

يشهد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 6 والذي تصدر عمليات البحث عبر محرك “جوجل” منذ بداية عرضه على قناة أون أحداث مثيرة اليوم، حيث سيعسى ضابط المخابرات خالد ويجسد دوره آسر ياسين لإنقاذ الطفل زياد نجل قيادي إرهابي تم القبض عليه، والذي  تقابل معه في غرفة الاعترافات، بعد أن وعد الإرهابي الضابط خالد أنه في حال إطلاق سراح نجله الطفل زياد سوف يعطيه معلومات مهمة جدا عن التنظيمات الإرهابية وقيادات داعش.

قصة مسلسل الكتيبة 101 

وقدمت الكتيبة أكثر من 300 شهيد من مقاتليها، وأدارت "الكتيبة 101" العديد من الحملات المكبرة ضد البؤر الإرهابية، وكل العمليات النوعية التى تنفذها قوات الصاعقة، كما تعرضت لهجمات متعددة بقذائف الهاون وصواريخ 107 في أكثر من مرة.

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ويضم مسلسل الكتيبة 101 قائمة طويلة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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