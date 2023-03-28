هل يجوز قضاء الصوم عن الميت؟.. مفتي الجمهورية يجيب

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حكم قضاء الصوم عن الميت، مؤكدًا أن يتم التفريق فيها إذا كان الميت لديه ما يمنعه من الصوم واستمر معه العارض كأصحاب الأمراض المزمنة، ولم يستطع أن يخرج فدية، ففي هذه الحالة لا يتم التعويض عنه.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "كل يوم فتوى"، مع الإعلامي حمدي رزق، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": أنه إذا كان هذا الشخص قد شفي من مرضه وأفطر ولم يستطع القضاء وأدركه الموت ففي هذه الحالة يصوم عنه وليه، سواء أبنائه أو اخوته كما أخبرنا النبي عليه السلام في قوله: "ودين الله أحق أن يقضى".

رأي آخر للعلماء في ذلك

وتابع، كما أنه يجوز أن لا يصوم عنه وليه ويخرج عنه فدية، مشيرًا إلى أن بعض العلماء يقولون إن التكليف متعلق بالشخص الميت وأنها علاقة بدنية فكما لا يصلى عنه فلا يجوز عنه النيابة في الصيام، وفسروا قول الرسول "فليصم عنه وليه"، إنه من الممكن أن يُحمل على النذر وليس على الصوم على وجه العموم والشاهد أن الأدلة تحتمل الأمرين وعلى الناس الاختيار بينهما.