الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

غدًا.. الجامع الأزهر يقيم احتفالية كبرى بمناسبة مرور 1083 عاما على تأسيسه

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

يقيم الأزهر الشريف احتفالية كبرى بمناسبة مرور ١٠٨٣ عامًا هجريًّا على تأسيس الجامع الأزهر، والتى توافق السابع من شهر رمضان المعظم من كل عام، يوم الأربعاء، بحضور الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، وكوكبة من كبار علماء وقيادات الأزهر الشريف، وسيتم بدء الاحتفال في تمام الساعة العاشرة.

ويشتمل برنامج الحفل على كلمة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وكلمة  الدكتور حسن الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء، وكلمة  للدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف على الرواق الأزهري، وكلمة للدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، وكلمة للدكتور عباس شومان، عضو مجمع البحوث الإسلامية، كما يتضمن فقرات إنشاد ديني لطلاب الأزهر الموهوبين، وللطلاب الوافدين، فضلا عن إنشاد ديني لمواهب مكتب الأزهر لدعم الابتكار، كما يتضمن نشاطا للخط العربي.

وكان المجلس الأعلى للأزهر قد قرر في مايو 2018 برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر في السابع من رمضان عام 361هـ يومًا سنويًّا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر.

تأسيس الجامع الأزهر الدكتور محمد الضويني الدكتور حسن الشافعي عضو هيئة كبار العلماء الرواق الأزهري

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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