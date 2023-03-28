الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خالد الجندى يكشف سر الهجوم على مسلسل «الإمام الشافعى»

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه أصبحنا نستعيذ من الغباء، معبرًا: "الغباء فعلًا كارثة، فضلًا عن أن الغباء دمه خفيف بسبب الكلام والمواقف غير المنطقية".

التجديد الديني 

وأكد الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الإمام الشافعي كان رمزًا للقدرة على التغير في الإفتاء، وكان رمزًا للمراجعات الفقهية، مشيرًا إلى أنه كان بمثابة الفقيه الوحيد ذي الشخصية المصرية بخلاف الليث بن سعد.

الإمام الشافعي 

وأضاف في حديثه، أن الإمام الشافعي تحول على مدار أربع سنوات إلى أنه إمام أهل مصر، حيث التف المواطنون حوله، لذا كان لمذهبه تأثير واضح على الشعب المصري، قائلًا: "أعداء مصر مش حابين إن الدولة المصرية تتبنى مفهوم التجديد الفقهي من خلال مسلسل الإمام الشافعي، وهذا سبب محاربة هذا المسلسل". 

خالد الجندي مسلسل الإمام الشافعي لعلهم يفقهون دي ام سي هجوم الإمام الشافعي

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