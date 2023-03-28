الثلاثاء 28 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«فحوصات ما قبل الزواج».. ندوة بمركز إعلام زفتى بالغربية

جانب من الندوة
جانب من الندوة

عقد مجمع إعلام زفتى ندوة إعلامية بعنوان فحوصات ما قبل الزواج في قاعته الكبرى، واستهدفت الندوة بيان أهمية فحوصات ما قبل الزواج وبيان دور الدولة في حث المقبلين على الزواج لإجراء هذه الفحوصات.

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حاضر في الندوة الدكتورة سالى محمد سليم اخصائى امراض نساء وتوليد بمستشفى زفتى العام، والتي بدأت ببيان أهمية فحوص ما قبل الزواج، لتجنب الأمراض المنقولة والوراثية.

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ثم شرحت أنواع التحاليل المطلوبة لفحص ما قبل الزواج وهى الفحص عن الأمراض الغير سارية (ارتفاع الضغط – السمنة – السكر)، الكشف عن الأمراض المعدية ( فيرس C –B – HIV ).الكشف الامراض الوراثية .تحليل الكشف عن المخدرات.

وهناك العديد من التحليل الأخرى .

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وأكدت أن عدم إجراء فحوص ما قبل الزواج من السلوكيات الخاطئة في المجتمع، وقالت ان فحص ما قبل الزواج يؤهل الزوجين للحمل وإنجاب أطفال اسوياء من الناحية الصحية، وقالت إن افضل سن للزواج من 20 الى 35 سنة.

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وأضافت أن دور الدولة في عمل فحوصات ما قبل الزواج اصبح شرط اساسى لعقد الزواج، موضحة أنه يتم عمل هذه الفحوصات بأجر رمزى وتم توفير اماكن في المستشفيات الحكومية لإجرائها، وفي نهاية الندوة استخلصت بعض التوصيات منها عمل ندوات توعوية لحث المقبلين على الزواج لعمل هذه الفحوصات وبيان خطورة عدم اجراءها.

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شارك في الندوة موظفو المصالح الحكومية، أدار الندوة السيد سعدالله الغرباوي أخصائي الإعلام بالمجمع تحت اشراف عبد الله الحصري مدير مجمع الاعلام وعزة سرور مدير عام إدارة اعلام وسط الدلتا.

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وائل لطفي

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