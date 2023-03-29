دور الأزياء العالمية «تستثمر» رمضان.. إطلالات أنيقة (صور)

إذا كانت هناك حاجة إلى دليل على أهمية الشرق الأوسط بالنسبة للعلامات التجارية الفاخرة، فيمكن العثور عليه في مجموعات رمضان الحصرية من بعض أكبر بيوت الأزياء في العالم.

من الملابس الرجالية الثقيلة من ديور، والزخارف المستوحاة من المشربية لكريستيان لوبوتان والفساتين الرقيقة من ميو ميو إلى الحقائب المغطاة بالترتر من تصميم لويس فويتون.

ماركات الأزياء لم تعد تطرح العبايات والصنادل البراقة فقط وتتركها عند هذا الحد، وبدلاً من ذلك فإنها تبتكر عروضاً مدروسة ومتنوعة تناسب احتياجات عملائها في الشرق الأوسط.

دولتشي آند جابانا

ابتكرت دولتشي آند جابانا مجموعة حصرية تتكون من قطع منفصلة وسترات طويلة وفساتين أنيقة تكملها أغطية رأس رائعة.

هناك لمحات من اللونين الوردي والأخضر الزمردي تتناغم مع الألوان الداكنة والألوان الرملية في حين تظهر أيضًا طبعات Dolce & Gabbana المميزة بما في ذلك الفهد والأزهار.

ديور

كشفت دار الأزياء الفرنسية النقاب عن مجموعة Dior Or capsule جديدة للسيدات قبل رمضان، منذ عام 1947 عندما قدم كريستيان ديور فستان Golconde المطرز بدقة من الذهبي لمجموعة الخريف والشتاء الخاصة به كان اللون محوريًا في جمالية الدار لشهر رمضان.

في أحدث عروضها، يظهر الذهب على الفساتين الطويلة والتنانير المتوسطة من التُل والدانتيل وعلى الملابس المحبوكة المريحة، يأتي الجاكيت الصندوقي من قماش مزين بأزرار تحمل شعار القرص المضغوط، أعيد تصميم حقائب ليدي ديور وديور كارو بجلد قزحي الألوان بدرجات الذهبي.

جورجيو أرماني

تميزت مجموعة جورجيو أرماني الرمضانية بألوان الباستيل اللطيفة والوردي والبرتقالي والأخضر والأرجواني، هناك قفطان مطبوع من الحرير المتدفق والقطن الحريري.

قميص طويل الأكمام من الحرير المطرز يمكن أن يتناسب مع بنطلون حريري ضخم، فساتين طويلة مستوحاة من العباءة، وكاب حريري بحواف مخططة تثبت عند الرقبة وتعمل كطبقة أنيقة فوق الملابس.



تم تصميم الإكسسوارات بطبعات زهرية لطيفة وتطريزات وأنماط هندسية، كما تم إنتاج الأوشحة الكبيرة السادة والمطبوعة على حد سواء لتكمل الملابس، وصندل مسطح وكعب عريض مصنوع من الجلد الفريد.