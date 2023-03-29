الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

النائبة ميرال الهريدي: استجابة الرئيس لمقترح تعديل قانون الانتخابات تعطي شرعية للحوار

النائبة ميرال الهريدي
النائبة ميرال الهريدي

ثمنت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمطلب مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن تقديم مقترح لتعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يتعلق بالمادة الخاصة بالإشراف القضائي على العملية الانتخابية.

وأكدت ميرال الهريدي، في بيانها، أن استجابة الرئيس لهذا المطلب أعطت شرعية شعبية للحوار الوطني، والتأكيد على دعم ومساندة القيادة السياسية لخطوات الحوار، ومتابعة الرئيس بنفسه لمجرياته ومستجداته مما يعطي دفعة قوية للقائمين على الحوار وكافة القوى السياسية بضرورة إعطاء عين الاعتبار للحوار من أجل تقديم حلول عاجلة وروشتة عمل من شأنها مواجهة كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية والأزمات الاقتصادية العالمية التي بات تأثيرها يصل للمواطن البسيط.

ولفتت الهريدي إلى أن الرئيس السيسي حريص على توفير مقومات نجاح الحوار الوطني، وتهيئة المناخ الجيد لتنظيمه، مما سينعكس على مخرجاته على أرض الواقع، مطالبة الحكومة بضرورة بدء اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لترجمة أي مطلب يخرج من الحوار الوطني والعمل على سرعة التنفيذ ليكون للحوار صدى إيجابي سريع يشعر به المواطن ويلبي احتياجاته ومتطلباته.

وطالبت القوى السياسية بضرورة توحيد الجهود وتضافر سبل التعاون ونبذ أي خلافات ايديولوجية من شأنها التأثير على نجاح الحوار الوطني، والترفع عن أشكال التشدد الفكري في سبيل إعلاء المصلحة العامة للوطن وتحقيق كل ما هو صالح وداعم للمواطن البسيط.

ميرال جلال الهريدي مجلس النواب حماة الوطن السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات العملية الانتخابية

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بعد الفاصل

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