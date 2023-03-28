الثلاثاء 28 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة 19 متهمًا في «أحداث شغب السلام» لـ27 مايو

محكمة
محكمة

أجلت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، محاكمة 19 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث شغب السلام»، لجلسة 27 مايو المقبل؛ لحضور الباحث الاجتماعي.
ووجهت جهات التحقيق للمتهمين العديد من التهم منها استخدام مفرقعات وألعاب نارية، والتجمهر وإشاعة الفوضى وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص.
جاء في أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول إلى الرابع اشتركوا مع باقي المتهمين بطريق التحريض في حيازة وإحراز مفرقعات حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها، واستعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر.

ارهاب محاكمة الباحث الاجتماعي أحداث شغب السلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

محمد نصرالدين رئيسًا تنفيذيًا لـ«المصرية للاتصالات»

علاقات غير شرعية.. نهايات مأساوية لقصص «العشق الحرام» في رمضان

ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 77.85 دولار

توطين صناعات استراتيجية وعقد شراكات دولية.. إنجازات «ابدأ» فى 6 أشهر

تأجيل محاكمة 19 متهمًا في «أحداث شغب السلام» لـ27 مايو

مقتل 39 مهاجرًا فى حريق شب فى مركز توقيف بالمكسيك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

مجرد رأى

ماجد حبته

يقودهم الحمير.. فعلًا!

محاسن السنوسي

«رسالة المتحدة»

محمد المعتصم

ولما كانت الحلقة الرابعة

عبدالوهاب داود

عزيزى إبراهيم عبدالفتاح.. اضحك وعديها وماله

القس. رفعت فكرى

الأديان.. وبناء الإنسان!!

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

صور

المصريون يقبلون على شراء الحلويات فى رمضان

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

فرنسا: نتابع بقلق التطورات الخاصة بالتعديلات القضائية فى إسرائيل

إنشاء «حرس وطنى» إسرائيلى.. سر اتفاق نتنياهو وبن غفير قبل «تجميد الإصلاح القضائى» (وثيقة)

نتنياهو: قلة متطرفة تسعى لتمزيق إسرائيل عبر العنف