محافظ قنا يعلن بدء أعمال الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا عن بدء أعمال الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في إطار الدور الفعال والبارز لمصر في مجال التنمية المستدامة، وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، ونشر الوعي بقضايا تغير المناخ، وإبراز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة.

ودعا المحافظ كافة المؤسسات الخاصة والأهلية والأفراد من أصحاب المشروعات الخضراء الذكية للمشاركة في أعمال الدورة الثانية للمبادرة من خلال التسجيل بالموقع الإلكترونى https://www.sgg.eg المخصص للمبادرة، مشيرا إلى أن التسجيل متاح حتى نهاية مايو 2023 ، متمنيا التوفيق للمشاركين وتحقيق النجاح الذى حققته المحافظة في الدورة الأولى .

وأضاف “الداودي” أن شروط المشاركة في المبادرة طبقا لما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشمل ( أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة، وتم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة، وأن يتضمن مكون تكنولوجي ومكون يرتبط بالاستدامة البيئية "أخضر" ، وأن يتقدم المشروع في الفئة الخاصة به ، وتقديم إقرار كتابي بعدم حصول المشروع على أية جائزة أخرى ضمن الدورة الأولى للمبادرة 2022، بالإضافة إلى إقرار كتابي بالملكية الفكرية للمشروع والمسئولية الكاملة عن أي دعاوى أو مخالفات تنتج عن غير ذلك ، وفي حالة المشروع الذي يتم تقديمه وشارك فيه عدة جهات أو أفراد ، يجب تقديم موافقة كتابية من جميع المشاركين على المشاركة في المبادرة ، ولا يجوز لأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات او أعضاء لجان التحكيم ترشيح مشروعات خاصة بهم أو بذويهم ، كما يشترط للتأهيل لنيل مكافأة الجائزة قيام الشخصية القانونية للمشروع قبل إعلان النتيجة.

وأوضح أن عمليات تقييم المشروعات خلال الدورة الثانية للمبادرة سوف تتم وفقاً لمعايير من ضمنها التأثيرات البيئية وكفاءة استخدامات الطاقة ، والطاقة المتجددة والجدوى الاقتصادية والتأثيرات الاجتماعية ودرجة الابتكار واستخدامات التكنولوجيا الذكية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وقدرة المشروعات على التوسع والتكرارية ، بالإضافة لآليات استدامة نتائج المشروع ، فضلا عن معايير إضافية لفئة مشروعات المرأة تتضمن التمكين وتكافؤ الفرص وغيرها والتي سيتم فور نشرها عقد ورش عمل تعريفية لكافة الفئات المستهدفة بالإضافة لممثلي اللجان التنفيذية بالمحافظات.



يُذكر أن قنا شاركت بفاعلية خلال الدورة الأولى من المبادرة ، وأسفرت نتائج التقييم عن نجاح مشروع اللواء أشرف الداودى، وهو( الزراعة بدون تربة H.P Aeroponic ) ، والذى حصل على المركز الثانى من فئة المشروعات الصغيرة ، وتم تقديمه ضمن 18 مشروع على مستوى الجمهورية خلال فعاليات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ 27 COP الذى استضافته مصر بشرم الشيخ في نوفمبر 2022 .