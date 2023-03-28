الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محاكمة تاجر مخدرات بحوزته 2 كيلو بودر بالمطرية

جريدة الدستور

أمرت نيابة المطرية الجزئية، اليوم الثلاثاء، إحالة تاجر مخدرات لمحكمة الجنايات، بتهمة حيازة مخدر البودر وسلاح.

وتمكن رجال المباحث من ضبط مسجل خطر حال تواجده بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته كمية من مخدر البودر وزنت 2 كيلو جرام، 25 عبوة لعقار الكيتامين، 9 عبوات قطرة عين ، ميزان حساس، خلاط صغير الحجم ، فرد خرطوش وطلقات لذات العيار، مبلغ مالى.

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد تصنيع مخدر البودر، والسلاح والطلقات لحماية نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والميزان لوزن المادة المخدرة وتٌقدر القيمة المالية لأبرز المواد المخدرة المضبوطة بـ 2,150,000 جنيه تقريباً.

مخدر البودر محكمة الجنايات تاجر مخدرات إحالة نيابة المطرية الجزئية

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